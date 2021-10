Outubro Rosa: prédios da SES recebem iluminação especial

Como parte da programação da Secretaria de Estado da Saúde para a celebração do Outubro Rosa, mês de conscientização para a prevenção do câncer de mama, os prédios do Hospital de Urgências de Sergipe Governador João Alves Filho (HUSE), Maternidade Nossa Senhora de Lourdes (MNSL) e o Centro Administrativo da SES receberam uma iluminação especial.

A Maternidade Nossa Senhora de Lourdes instalou no outdoor com refletores. A superintendente da MNSL, Lourivânia Prado, observou que o principal foco das ações são as mulheres, para que conheçam a doença e saibam como diagnosticá-la precocemente e o que fazer para preveni-la. “O objetivo é dar visibilidade ao movimento chamando a atenção da sociedade sobre o problema”, disse a superintendente.

Para a referência do Núcleo de Educação Permanente da MNSL, a enfermeira Digena Dias, a iluminação dos espaços públicos, é uma força a mais na mobilização social para alusão ao Outubro Rosa. “Além de chamar a atenção das mulheres para a necessidade de fazer acompanhamento ginecológico anual, inclusive fazer a realização da mamografia”, concluiu a enfermeira.

HUSE

No Hospital de Urgências de Sergipe Governador João Alves Filho (Huse), ações de conscientização da população serão realizadas durante todo o mês de outubro em diversos setores do hospital. A iluminação da fachada é uma tradição do hospital todo ano.

“O Huse e o Governo do Estado, através da Secretaria de Estado da Saúde, estão imbuídos nesta campanha em diversas frentes e eu me refiro, nesse momento especificamente na iluminação especial a base de lâmpadas de led que são mais econômicas e iluminarão com a cor rosa nossa fachada principal e todos aqueles transeuntes e motoristas que passarem pela frente vão perceber que estamos presentes e atuantes a frente de uma campanha tão importante”, enfatizou o diretor administrativo-financeiro do Huse, Manoel Mário Ferreira.

O câncer de mama é o tipo mais comum entre as mulheres. Em boa parte dos casos, ele pode ser detectado em fases iniciais, o que aumenta as chances de tratamento e cura. A coordenadora do Centro de Oncologia do Huse, Meire jane Oliveira, ressalta a importância da campanha, da iluminação do hospital para chamar a atenção para a causa e do autoexame das mamas, além da orientação médica para uma prevenção.

“O câncer de mama se diagnosticado na fase inicial tem chance de cura, por isso é fundamental a mulher se tocar e fazer o autoexame das mamas e perceber se existe alguma alteração para buscar ajuda médica, o exame de mamografia também é muito importante e deve ser feito periodicamente. Tudo isso ajuda a prevenir o câncer de mama, por isso, se cuidem. Acho muito importante a gente chamar a atenção da sociedade para a causa do câncer de mama e a iluminação é uma ação positiva”, declarou.

Da assessoria

Foto: Valter Sobrinho