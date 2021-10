Sergipe recebe mais de 58 mil doses de vacina contra a Covid-19

A Secretaria de Estado da Saúde (SES) recebeu neste sábado, 02, dois lotes de imunizantes contra a Covid-19. São 58.525 doses, sendo 31 mil da Pfizer e 27.525 da AstraZeneca, conforme informou a enfermeira do Programa Estadual de Imunização, Ana Beatriz Lira, acrescentando que as novas doses que chegaram são para aplicação de segunda dose e ampliação da dose de reforço.

Ana Lira destacou que o Estado de Sergipe avança firme no objetivo de vacinar toda a população alvo definida pelo Ministério da Saúde, que são as pessoas com 18 anos a mais, bem como adolescentes de 12 a 17 anos. De acordo com o último boletim epidemiológico Sergipe vacinou com a primeira dose 70,71% da população, o que representa 1.599.478 pessoas. Com imunização completa, 39% da população já foi vacinada. Foram aplicadas 8.329 doses de reforço.

Fonte e foto SES