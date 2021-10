Sindicato dos Radialistas do Estado de Sergipe emite nota de repúdio e cobra mudança de postura do Confiança

A liberdade de imprensa constitui cerne de uma sociedade livre e democrática. Por isso, o Sindicato dos Trabalhadores em Empresas de Radio, Televisão Aberta por Assinatura e Publicidade do Estado de Sergipe (STERTS), vem a público discordar da manifestação da direção da Associação Desportiva Confiança, que em nota distorceu os fatos e fez críticas à atuação de um radialista, que em seu comentário num programa esportivo expressou uma opinião sobre a venda de ingressos do jogo entre Confiança e Vasco pela série B do campeonato brasileiro.

Para o STERTS em nenhum momento o radialista foi desrespeitoso para com a história do time sergipano. Em sua análise fez colocações factuais, abordando a importância do clube local, mas enfatizando que o aumento da venda de ingressos é o reflexo também da presença de um time de expressão nacional, que é um atrativo a mais para o comparecimento dos torcedores ao estádio.

O Sindicato dos Radialistas cobra ainda uma mudança de postura da direção do Confiança, para que dispense um tratamento profissional e igualitário ao acesso as informações dos profissionais que cobrem jornalisticamente o clube.

Por fim, o STERTS entende também que tentar estabelecer qualquer tipo de limitação a atuação profissional é uma forma de agressão à crônica esportiva, que no seu livre exercício tem a finalidade de informar aos torcedores os fatos dos clubes, com informações e opiniões. Posturas como expostas acima, não condizem com um clube de 85 anos, que tem origem na classe operária e que sempre manteve uma relação cordial e profissional para com a imprensa.

Aracaju, 02 de outubro 2021

À Direção Sterts