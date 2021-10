Adolescentes de 12 anos podem se vacinar contra a Covid-19 a partir desta segunda-feira em Aracaju

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) informa que adolescentes a partir de 12 anos começam a receber a vacina contra a Covid-19 em Aracaju nesta segunda-feira (04). Segundo a SMS, são esperadas 8.972 pessoas dessa faixa etária.

Para receber o imunizante é obrigatório apresentar um documento de identificação com foto e comprovante de residência de Aracaju, em nome da pessoa ou dos pais, com validade dos últimos seis meses.

Também pode se vacinar quem está no prazo de tomar a 2ª dose de todas as vacinas. A da AstraZeneca está sendo antecipada para quem precisa tomar a 2ª até dia 20 de outubro e da Pfizer para quem está com ciclo vacinal marcado até 31 de outubro.

Locais de vacinação

Serão pontos de vacinação para a D1 dos adolescentes: Estação Cidadania (Bugio); Aracaju Parque Shopping (Bairro Industrial); Shopping Riomar (Coroa do Meio); Uninassau (avenida Augusto Franco); Igreja Universal do Reino de Deus (próximo ao Terminal DIA); Universidade Tiradentes (Farolândia); e UBS Santa Terezinha (Robalo). O horário é das 8h às 16h.