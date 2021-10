Alessandro é sabatinado sobre a crise energética e uso de energias limpas e renováveis e revisão do sistema elétrico

O senador participa de série de entrevistas exclusivas do INEL com presidenciáveis sobre os desafios do país no setor.

O Instituto Nacional de Energia Limpa (INEL) realiza, nesta terça (5/10), uma entrevista online com o senador Alessandro Vieira (Cidadania) sobre a crise da energia e a revisão do sistema elétrico nacional – tema estratégico para o país. A conversa faz parte de uma série de entrevistas exclusivas do INEL com presidenciáveis – o primeiro a participar foi em setembro, com o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta – e será transmitida pelo Youtube, às 15 horas.

Além de debater a crise atual do setor elétrico e seus impactos para a população brasileira, a live tem como objetivo abordar as regulamentações do Projeto de Lei 5.829/2019 que tramita no Senado Federal e que institui o marco regulatório do setor de energia limpa. Os convidados também poderão apresentar seus planos sobre a questão energética e o incremento da utilização de fontes renováveis para evitar novas crises como a atual.

O presidente do INEL, Heber Galarce, destaca que o país enfrenta a pior crise hídrica desde 2001, com menor índice nos reservatórios das hidrelétricas, quando se aumenta o risco de apagão e já há o aumento nas contas de luz. “O tema da sustentabilidade energética está pautando o mundo e não será periférico nas próximas eleições. Os eleitores cobrarão o posicionamento dos candidatos em relação ao uso de energias limpas, renováveis e mais baratas”, afirma, destacando que os debates colaboram para ampliação do debate do assunto estratégico para a economia e para a população brasileira.

A sabatina contará com a participação do professor Marangon e apresentação de Galarce. O INEL já negocia as agendas para as entrevistas com todos os possíveis candidatos ao Planalto, inclusive, o presidente da República, Jair Bolsonaro, e o ex-presidente, Luís Inácio Lula da Silva.

