Aracaju chega à marca de 500 mil pessoas vacinadas contra covid-19

Do longo abraço na fila do drive, se concretizou um misto de emoções. Há cerca de três meses, Francesco Garofani, de 12 anos, que foi acompanhado pela mãe, Guacira Souza, perdeu o avô, vítima da covid-19. Dentro dos instantes que acomodaram o aconchego entre os braços, mãe e filho homenageavam o ente querido e suspiravam de alívio por mais uma vida poder ser protegida com a vacina, ainda que com a dor pelas tantas que não tiveram a mesma oportunidade.

Passados quase nove meses de vacinação contra covid-19 na capital sergipana, os números relacionados à adesão dos aracajuanos à imunização têm sido significantes para o controle da pandemia. Nesta segunda-feira, 4, quando a Prefeitura de Aracaju, por intermédio da Secretaria Municipal da Saúde (SMS), abriu o calendário para adolescentes de 12 anos, a vacinação alcançou a marca de 500 mil pessoa com, pelo menos, a primeira dose do imunizante.

“Ter o filho imunizado, diante dessa pandemia e tantas vidas perdidas, é tudo o que uma mãe que ver, e hoje, é um momento de muita emoção, tanto pelo luto do meu avô, como também pela oportunidade de tê-lo imunizado”, conta Guacira.

“Essa vacina é a chance que temos de voltar, um pouco, a ter uma certa normalidade. No meu caso, voltar a ir à escola, ver meus avôs, além de me sentir mais protegido”, completa Francesco.

Chegar aos 500.822 vacinados em Aracaju, quando, no Brasil, outras 598 mil pessoas morreram vítimas da covid-19, é de fundamental importância, afinal, são vidas sendo salvas graças à eficácia dos imunizantes.

Durante todo o dia, foram vacinadas 9.126 pessoas, sendo 3.404 adolescentes de 12 a 17 anos, além de 3.578 pessoas com a segunda dose. Em relação à dose de reforço foram imunizadas 317 pessoas. Com mais esse quantitativo, a capital sergipana alcançou o que equivale a 87,87% da população acima de 12 anos vacinada com, pelo menos, a primeira dose, até o momento.

Atualmente, além da vacinação dos adolescentes de 12 anos, que continua até a próxima quarta-feira, 6, a SMS segue com aplicação da segunda dose da CoronaVac, a antecipação da segunda dose da AstraZeneca (pessoas com a D2 marcada te 20 de outubro) e Pfizer (pessoas com a D2 marcada até 31 de outubro), além da aplicação da dose de reforço para pessoas acima de 60 anos que tomaram a segunda dose até 15 de abril, e pacientes com alto grau de imunossupressão, de 50 a 59 anos, que tenham tomado a segunda dose há mais de 28 dias.

Alívio em família

Há praticamente dois anos sem aula presencial, Raíssa Barros, acompanhada do pai, recebeu sua primeira dose.

“Estava ansiosa para receber a vacina e me sinto muito feliz por isso, ainda mais porque ninguém em casa teve covid-19 e mantivemos todos os cuidados”, afirma Raíssa.

Na casa de Bruna Eduarda, os dois irmãos mais novos, de 10 e 6 anos, aguardam a vacinação, mas ela já garantiu a alegrias dos pais.

“A pandemia tem sido difícil, mas a vacina dá uma alegria pra gente. Em casa, todos estão se cuidando e esperando os mais novos serem vacinados. Hoje, estou muito mais aliviada”, conta Bruna.

Acompanhado dos pais, da avô e da irmã mais nova no ponto de vacinação, Rafael Moura Bonfim ressaltou que sabe da necessidade dos cuidados, mesmo com a primeira dose.

“Até tomar a segunda dose, sei que preciso manter muitos cuidados, assim como as outras pessoas, até que não tenhamos mais risco com a pandemia. Durante esses quase dois anos, só tive contato com quem mora comigo e foi bem difícil ficar longe dos amigos, mas sei que é muito importante pela saúde de todos”, ressalta Rafael.

Para sua mãe, Aline Moura, o momento foi muito aguardado. “Fizemos muitos esforços para chegar a esse momento, mantendo todos os cuidados. O Rafael é prova disso, já que, mesmo sendo uma criança, sempre teve consciência do que era certo e fazia a sua parte para se proteger e proteger as demais pessoas”, frisa.

D2 de AstraZeneca e da Pfizer

Para quem precisa receber a segunda dose de AstraZeneca até 20 de outubro pode procurar um dos seguintes pontos de vacinação: UBSs Augusto Franco (Farolândia), Cândida Alves (Santo Antônio), Francisco Fonseca (18 do Forte), Marx de Carvalho (Ponto Novo), Roberto Paixão (17 de Março), Externato São Francisco (Suíssa) e Auditório Antônio Vieira Neto, das 8h às 16h; além dos drive-thrus do Parque da Sementeira e do 28 BC, das 8h às 17h.

Já a segunda dose de Pfizer está disponível nos drive-thrus do Parque da Sementeira e do 28 BC (das 8h às 17h), na Estação Cidadania (Bugio), Faculdade Pio Décimo (Av. Tancredo Neves), UBS Santa Terezinha (Robalo), Uninassau (Av. Augusto Franco) e Universidade Tiradentes (Farolandia), das 8h às 16h. Para ser vacinado, basta levar o cartão de vacina comprovando que tomou a primeira dose, um documento com foto e CPF e um comprovante de residência de Aracaju no nome da pessoa que vai tomar a vacina.

CoronaVac

A segunda dose de CoronaVac segue sendo ofertada no auditório anexo à Escola Municipal Presidente Vargas, na Estação Cidadania (Bugio), na Faculdade Pio Décimo (Tancredo Neves) e na Unit (Farolândia), das 8h às 16h.

Repescagem

A respescagem segue para pessoas de 18 a 59 anos. Os pontos de repescagem funcionam de segunda a sexta-feira, das 8h às 14h. São eles: UBS João Bezerra (Areia Branca); UBS Niceu Dantas (Mosqueiro); UBS Geraldo Magela (Orlando Dantas); UBS Celso Daniel (Santa Maria); UBS Hugo Gurgel (Coroa do Meio); UBS Ministro Costa Cavalcante (Inácio Barbosa); UBS Joaldo Barbosa (Bairro América); UBS Edézio Vieira de Melo (Siqueira Campos); UBS Maria do Céu (Centro); UBS Dona Jovem (Bairro Industrial); UBS Carlos Fernandes (Lamarão); UBS Eunice Barbosa (Porto Dantas); UBS Anália Pina (Almirante Tamandaré); UBS José Machado de Souza (Santos Dumont); UBS Onésimo Pinto (Jardim Centenário); e UBS Carlos Hardman (Soledade).

Dose de reforço

O reforço para os idosos acima de 60 anos, que tomaram a segunda até 15 de abril, e a terceira dose dos imunocomprometidos, a partir de 50 anos, também está sendo disponibilizado nos seguintes pontos fixos, das 8h às 16h: UBS Santa Terezinha (Robalo); Shopping Riomar (Coroa do Meio); Aracaju Parque Shopping (Bairro Industrial); Universidade Tiradentes (Farolândia); Uninassau (avenida Augusto Franco); Igreja Universal do Reino de Deus (próximo ao viaduto do DIA); e Estação Cidadania (Bugio).