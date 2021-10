Batalhão Restauração ora pela recuperação delegado Marcelo Hercos

Batalhão da Restauração ora pela recuperação do delegado Marcelo Hercos

A visita familiar do Batalhão da Restauração, que acontece a cada primeiro domingo do mês, foi de bastante bênçãos para os residentes, que iniciaram o dia com um louvor às famílias e orações para o delegado Marcelo Hercos.

O capitão Samuel, em sua oratória, pediu para que os residentes se pegassem com Deus, para alcançar o seu objetivo de se ver longe do submundo das drogas e fortalecer suas orações para abençoar suas famílias e abençoar o delegado Marcelo Hercos, que foi baleado em um posto de combustível, após exercer o seu papel na segurança da família sergipana.

O pastor Wilson, com bastante maestria fez suas orações para todos os residentes e familiares e pediu pelo restabelecimento do delegado Marcelo, que exercendo seu papel, na segurança e bem estar da família, foi alvejado e se encontra no hospital, se restabelecendo.

Para os familiares, um momento de agradecer a Deus pela oportunidade de ver a recuperação do seu ente querido, através do trabalho do Batalhão da Restauração .