Concurso para auditor: locais de prova podem ser consultados a partir desta terça, 5

A partir desta terça-feira, 5, os candidatos do concurso para auditor de tributos da Secretaria Municipal da Fazenda de Aracaju (Semfaz) podem consultar, individualmente, os locais onde farão as provas do certame, as quais serão aplicadas no próximo domingo, dia 10. Para tanto, é necessário acessar a página do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe), banca organizadora, e consultar a informação no link disponibilizado.

Serão 17 escolas e 373 salas organizadas para receber os 8.321 candidatos ao cargo de auditor de tributos. A disputa acontecerá em duas etapas, provas objetivas e discursivas, realizadas nos dois turnos deste domingo. “Assim como consta no Edital nº 6, é importante lembrar aos inscritos que os protocolos de biossegurança estão sendo obedecidos pela banca organizadora e devem ser adotados por todos no dia da prova”, orienta o presidente da comissão organizadora do concurso, Carlos Augusto de Oliveira.

O uso de máscara é obrigatório, assim como a higienização das mãos e o distanciamento social. No momento da prova, não será permitido o compartilhamento de objetos, tais como canetas ou garrafas de água, nem a utilização de recipientes ou embalagens de qualquer espécie que não sejam fabricados em material transparente. “A entrada nas escolas deve obedecer a ordem estabelecida pela banca e divulgada no mesmo link de consulta individual”, salienta Carlos Augusto.

O concurso oferta 20 vagas, sendo 14 para a área de Abrangência Geral e as outras seis destinadas aos profissionais de Tecnologia da Informação, além do cadastro reserva. “Os candidatos devem levar caneta esferográfica de tinta preta fabricada em material transparente, o comprovante de inscrição e o documento de identidade original. Pedimos a colaboração de todos no sentido de respeitar o que foi colocado nos editais para que tenhamos um dia de prova tranquilo”, ressalta o presidente da comissão organizadora.

Fonte e foto AAN