Confiança é derrotado pelo Vasco por 2 a 1 na 28ª rodada da Série B, no Batistão

O Confiança recebeu na arena Batistão, em Aracaju, a equipe do Vasco da Gama pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. A partida foi na noite deste domingo (03/10), e contou a presença do torcedor seguido todos os protocolos exigidos para evitar a Covid-19.

O público total foi de 4.665 torcedores. O público pagante foi de 4.491 e não pagantes 174 pessoas. A renda foi de 207 mil e 179 reais. Com a bola rolando no primeiro tempo, o Confiança foi superior em campo e criou boas oportunidades, mas não conseguiu abrir o placar. Os gols do jogo saíram apenas na segunda etapa. Aos 15 minutos, o atacante German Cano marcou o primeiro. O segundo gol foi aos 18 minutos, o zagueiro Ricardo livre de marcação fez o segundo gol.

O Confiança diminuiu o prejuízo com o zagueiro Nirley aos 34 minutos. E ficou nisso na arena Batistão, Confiança 1×2 Vasco. Com o resultado, o Confiança é o penúltimo colocado da Série B, com 22 pontos. Na próxima rodada terá pela frente a equipe do Vitória no estádio Barradão, em Salvador às 19 horas.

Fonte FSF

Foto: Lucas Almeida