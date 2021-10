Das águas termais e curativas a uma referência no turismo em Sergipe: Salgado faz 94 anos de Emancipação

Quem passa pela cidade de Salgado ao trafegar pela Rodovia Lourival Batista, mal sabe que em seu subterrâneo há uma grande reserva hídrica. E foram suas águas que deram origem ao município e o transformou em uma referência no Turismo Aquático sergipano.

A região começou a ser chamada de Pau Ferro no final do século XIX, por viajantes que paravam em um Bosque e davam aos seus cavalos água de uma fonte. Nessa mesma época, moradores do município de Boquim começaram a ocupar as áreas do atual povoado Macedina e região. Pessoas do município de Lagarto também se estabeleceram onde atualmente estão situados os povoados Água Fria e Água Quente.

Posteriormente, o salobro que caracterizava o gosto da água de uma fonte levou a região a ser chamada de Salgadinho. Os comerciantes de Estância tomavam banho nessa fonte de água termal que prometia a cura de doenças. Eram eles que usavam onde hoje é o bairro Estação como ponto de embarque e desembarque para Salvador. Depois a localidade deixou o diminutivo e passou, em 1927, a se chamar Salgado, se desmembrou de Boquim e chegou a categoria de cidade.

A água é abundante na história e no subterrâneo de Salgado. Atualmente o município é referência no turismo aquático sergipano abrigando um Balneário Público conhecido em Sergipe. Além de parques aquáticos privados graças à sua riqueza natural. A pandemia da Covid-19 afetou o turismo da cidade assim como em todo o mundo. Mas Salgado mantém a sua marca de grande reserva hídrica e segue acolhendo os salgadenses nesses 94 anos de Emancipação Política.

“É muito gratificante comemorar o aniversário da nossa querida Salgado. É uma cidade que oferece aos salgadenses um ambiente agradável para se viver e nos dá muito orgulho. Queremos fazer história neste município, por isso vamos contribuir para desenvolvê-lo. Então vamos buscar o melhor para o nosso povo e assim proporcionar mais qualidade de vida à nossa gente. E todos os salgadenses estão de parabéns por fazerem parte dessa história”, afirmou o prefeito de Salgado, Givanildo Costa (PT).

Ascom – Prefeitura de Salgado