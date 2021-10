Estanciano e Sete de Junho vencem na abertura da Série A2 no fim de semana

O Campeonato Sergipano da Série A2 de 2021, teve início neste fim de semana com jogos no sábado e domingo. A rodada inicial só será finalizada na quarta-feira (06/10). A competição movimenta 21 clubes divididos em quatro grupos.

No sábado pelo Grupo A, Canindé e América de Propriá entraram em campo no estádio André Avelino, em Canindé de São Francisco. O jogo ficou no empate em 1×1. O atleta Breno Silva marcou para o Canindé e o atleta Chiquinho para o América. No Grupo B, o Estanciano venceu por 3×1, a equipe do Rosário Central, no estádio Augusto Franco, em Estância. Os gols do Estanciano foram de Kaique (2×) e Inzaghi. O atleta Carlos Daniel diminuiu para os visitantes.

Já, o Socorrense e Santa Cruz ficaram no empate em 1×1, no estádio Adolfo Rollemberg, em Aracaju. O atleta Lucas Demétrio marcou para o Socorrense e o atleta Arthur Saldanha marcou para o Santa Cruz. No grupo D, o Amadense e Olímpico de Itabaianinha ficaramno empateem 1×1, no estádio Geraldo Oliveira, em Cristinápolis. O atleta Matheus fez para o Amadense e o atleta Cristhian empatou o jogo. O Boquinhense perdeu por 2×0 para o Sete de Junho, no estádio Roberto Silva, em Pedrinhas. Os gols foram por Alisson Santos (2x).

No domingo, a bola rolou apenas para uma partida e ficou no empate em 0x0 entre Barra e Falcon, no estádio João Cruz, Barra dos Coqueiros. Esse jogo foi válido pelo grupo C.

A rodada terá sequência na terça e quarta-feira. Acompanhe os confrontos:

05 de outubro (terça-feira)

Grupo C

15h – Coritiba x Riachão, estádio Jairton Menezes, em Frei Paulo:

Árbitro Central: Marcel Phillipe Martins – CBF

Assistente 1: José Roberto Loureiro- FSF

Assistente 2: Mismak Mendonça Lima – FSF

Quarto Árbitro: Rodrigo César de Andrade Souza – FSF

Grupo D

15h – Independente de Simão Dias x Botafogo de Cristinápolis, estádio municipal, em Simão Dias:

Árbitro Central: Rafael Santos de Andrade – FSF

Assistente 1: Wendel Augusto Lino de Jesus – FSF

Assistente 2: Antônio Glaubert de Santana – FSF

Quarto Árbitro: Michel Lima Tavares – FSF

06 de outubro (quarta-feira)

Grupo A

15h – Propriá x Guarany, Estádio Jairton Menezes, em Frei Paulo:

Árbitro Central: Eloane Gonçalves Santos – CBF

Assistente 1: Thiago Emanuel Reis de Albuquerque – CBF

Assistente 2: José Augusto Garcez – FSF

Quarto Árbitro: Adson Rodrigues de Oliveira – FSF

Fonte e foto FSF