Governistas apostaram errado

Ao decidir apoiar o ex-deputado André Moura (PSC) para o Senado o grupo governista apostou na formação de um acordão político que unisse os políticos conservadores e, consequentemente, barateasse as eleições. Para os líderes da situação, a candidatura de André já estava sacramentada, faltando apenas definir quem seria o postulante ao governo para oficializar a chapa, que muitos anunciavam como imbatível. Otimistas ao extremo, estes políticos davam como certo que o Supremo Tribunal Federal absolveria André das graves acusações de peculato, desvio e apropriação de recursos públicos e associação criminosa. Deram com os burros n’água, pois além de ser condenado a oito anos de cadeia, o agora ex-candidato ao Senado está com os direitos políticos cassados por cinco anos. Como gato escaldado tem medo de água fria, os governistas estão se pegando com todos os santos, rezando que o Tribunal Superior Eleitoral não confirme a cassação do governador Belivaldo Chagas (PSD). Caso isso ocorra, a base situacionista explode de vez, facilitando as coisas para uma oposição, que de tanto ser derrotada ficou titubeante e só sabe andar a reboque dos acontecimentos. Crendeuspai!

De olho no Senado

Após ter fracassado politicamente nas duas últimas eleições, o ex-governador Jackson Barreto (MDB) acredita que, sem André Moura no páreo, ele pode ser a opção dos governistas para disputar o Senado. Desde que o STF condenou o ex-deputado do PSC, JB tem se insinuado como o melhor nome para substituí-lo na chapa majoritária. A questão é saber se o governador Belivaldo Chagas (PSD) e seus liderados vão apostar em quem perdeu feio a última disputa para o Senado e não conseguiu eleger sequer um vereador em Aracaju no pleito do ano passado. Marminino!

Banese investigado

A Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça abriu investigação contra o Banese visando apurar o vazamento de dados cadastrais do Pix. O banco estatal terá que prestar esclarecimentos no prazo de 15 dias, devendo ainda informar se reconhece que os dados vazaram de suas bases e por quanto tempo eles ficaram expostos. Uma falha de segurança do Banese permitiu, na semana passada, o vazamento de 395 mil chaves Pix, expondo dados telefônicos de 395 mil clientes. Misericórdia!

Pé na estrada

Disposto a disputar o governo de Sergipe em 2022, o deputado federal Laércio Oliveira (PP) está circulando o estado. No último final de semana, o parlamentar visitou Itabaiana, Aquidabã, Muribeca, Propriá, Muita Bonita, Estância, Umbaúba, Cristinápolis e Indiaroba. Ufa! Além de ouvir reivindicações das lideranças políticas, Laércio concedeu entrevistas, participou de eventos religiosos e, como ninguém é de ferro, saboreou um gostoso pirão de peixe com camarão em Terra Caída, povoado de Indiaroba. É de lamber os beiços. Vixe!

Eleições logo ali

Falta menos de um ano para o 1º turno das eleições gerais. Em 3 de outubro de 2022, o eleitorado apto a votar elegerá presidente e vice-presidente da República, 27 governadores e vice-governadores, 27 senadores e 513 deputados federais, bem como deputados estaduais e distritais. O segundo turno do pleito de 2022 está marcado para o dia 30 de outubro. Uma novidade da próxima eleição será a federação de partidos. A lei eleitoral permite a reunião de duas ou mais legendas em uma federação, com duração mínima de quatro anos. Aff Maria!

Diabo encarnado

O diabo da peça teatral Alto da Compadecida, de Ariano Suassuna, é um sujeito dissimulado. Embora tenha a cara do mal, esforça-se para mostrar que é honesto, um santinho do pau oco? Fala, fala e não explica porque prefere viver nas sombras, armando falcatruas na calada da noite, tocaiando as vítimas para apunhalá-las pelas costas. Por mais que tente disfarçar, o diabo não consegue esconder a baba peçonhenta e o cheiro de enxofre. Tem gente igualzinha ao demônio, que durante a campanha eleitoral entra em nossas casas para pedir votos com a cara mais cínica deste mundo. Home vôte!

Braço na seringa

E quem colocou pela 3ª vez o braço na seringa foi José Carlos Machado, presidente do DEM sergipano. Após receber a dose de reforço da vacina contra a covid-19, Machadão destacou a importância da imunização: “Espero que toda a população brasileira seja vacinada o mais breve possível para que, assim, seja controlada a pandemia no país. Quando chegar a sua vez vacine-se”, aconselhou. Certíssimo!

Fique ligado

Muita gente que usa internet no telefone celular não sabe que 40% do pacote de serviços é gasto com aqueles anúncios automáticos que aparecem nos aplicativos sem a solicitação do cliente. Segundo o Sindicato Nacional das Empresas de Telefonia e de Serviços Móvel, existem ferramentas de bloqueios de anúncios para alguns aparelhos. Outra coisa: do valor total gasto com o celular, cerca de 50% são impostos, taxas e contribuições. Arre égua!

Processo em curso

Com o título acima, o jornalista César Cabral publicou no site Radar Sergipe a seguinte informação: “A Polícia Federal esteve em Propriá e colheu depoimentos de pessoas arroladas no inquérito que apura a compra de votos na eleição de 2020. Das quatro testemunhas ouvidas, duas (pelo menos) confirmaram ao delegado Fredson Vidal da Silva que foram abordadas com promessas vantajosas para votar no prefeito eleito, Dr. Valberto. O inquérito que apura a compra de votos na eleição municipal do ano passado está praticamente concluído”. Ah, bom!

Vai à luta

A vice-governadora Eliane Aquino (PT) pretende disputar uma cadeira na Câmara Federal. Baseando-se na performance do ex-presidente Lula da Silva (PT) nas pesquisas, a distinta aposta que o partido fará bonito nas eleições de 2022. Eliane acredita, inclusive, que o senador Rogério Carvalho (PT) tem amplas condições de se eleger governador. Mesmo que tenha a sua cassação confirmada pelo Tribunal Superior Eleitoral, a vice-governadora poderá participar do próximo pleito, pois o TRE não suspendeu seus direitos políticos. Então, tá!

