Gracinha destaca projeto de Belivaldo em prol de crianças e adolescentes

A deputada estadual Gracinha Garcez (PSD) anunciou que apoia e irá votar favorável ao Projeto de Lei que cria o programa Sergipe Acolhe em benefício de crianças e adolescentes órfãos, que perderam pai e mãe ou responsável, em decorrência da Covid-19. O projeto, de autoria do Governo de Sergipe, é uma nova vertente do Cartão Mais Inclusão (CMAIS) e já foi enviado à Assembleia Legislativa para apreciação e votação dos parlamentares.

“É um projeto muito importante, que vem com uma proposta de ações integradas para identificar, acolher e amparar os jovens vítimas da tragédia de perder seus responsáveis.Não tem dinheiro que diminua o sofrimento da perda deles, mas se o Governo de Sergipe está se propondo a ajudar a amenizar as dificuldades financeiras dessas famílias, acredito que é nossa responsabilidade somar forças, por isso eu apoio e já adianto que podem contar com meu voto favorável ao Projeto de Lei”, frisou Gracinha.

O “Sergipe Acolhe”, se aprovado, deverá disponibilizar o pagamento mensal de um auxílio de R$ 500,00 para cada um dos jovens órfãos até o alcance da maioridade civil. Os recursos são do Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza (Funcep), que é gerido pela Secretaria de Estado da Inclusão e Assistência Social (Seias). Será criada uma comissão gestora para identificar essas crianças e adolescentes, a partir de um trabalho em parceria com o Poder Judiciário.

Por Innuve Comunicação