Huse registrou 4 vítimas de acidente automobilístico, 17 motociclístico, 28 de queda, 6 por arma de fogo

O Hospital de Urgências de Sergipe Governador João Alves Filho (Huse) registrou um plantão de final de semana com 370 atendimentos, sendo que desse total, 55 usuários precisaram continuar em observação para reavaliação ou internamento. A maioria dos casos foram de baixa complexidade e trauma. Os sintomas variaram entre febre, dor abdominal, gripe, dor de cabeça, acidentes envolvendo carro e motocicleta, entre outros casos.

A Área Azul registrou 139 atendimentos, a Sala de Sutura e Ortopedia, registraram no período de 1 a 3 de outubro, 124 atendimentos. Os consultórios do Otorrino e Oftalmo somaram 50 atendimentos durante o final de semana. Já o Ambulatório de Retorno registrou 27 atendimentos. O Hospital Pediátrico Drº José Machado de Souza, atendeu 20 crianças nesse período. A pequena R.L.S, 7, apresentou um quadro de infecção intestinal e precisou fazer exames e tomar medicamentos. Ela estava acompanhada do pai, o mecânico Bráz Silva. Ele explicou que ela vomitou muito e que dizia estar com a barriga doendo.

“Nós fomos ao parque no final de semana e na saída resolvemos fazer um lanche, acho que foi esse lanche que não deu certo para a minha filha e ela passou mal, como estava reclamando muito e vomitando resolvi trazer no hospital para ser medicada corretamente e se for o caso fazer exames. Ela já está bem melhor e se alimentando com uma refeição bem leve e com muito líquido”, relatou o pai.

Foram registrados também 4 vítimas de acidente automobilístico, 17 vítimas de acidente motociclístico, 28 vítimas de queda, 6 vítimas por arma de fogo e 3 vítimas por arma branca, além dos mais diversos casos que receberam atendimento no Pronto Socorro do Huse.

