“O mandato de Laércio projeta Sergipe para o Brasil”, afirma  prefeito

O deputado federal Laércio Oliveira (PP) esteve neste sábado, 3, com os prefeitos de Indiaroba, Adinaldo do Nascimento, e de Santa Luzia do Itanhy, Adalto Amor. A reunião, ocorrida no povoado Terra Caída, faz parte do roteiro de visitas que o deputado tem realizado nos últimos meses pelo interior do Estado. Já foram visitados 45 municípios.

Durante o encontro, eles falaram sobre investimentos para as duas cidades e sobre a sucessão estadual. Adinaldo, gestor de Indiaroba, parabenizou Laércio pelo mandato que, segundo ele, projeta Sergipe para o Brasil. “Nós precisamos de líderes que debatam os grandes temas e que estejam preocupados com o desenvolvimento real do nosso município. Laércio é um estudioso, uma pessoa extremamente respeitada, e sempre colocou seus mandatos à serviço de Sergipe”, apontou.

Adinaldo afirmou que seguirá as determinações do governador Belivaldo Chagas quanto ao apoio para a chapa governista e disse que está feliz com o entusiasmo de Laércio Oliveira. “Como fazemos parte do agrupamento do governador Belivaldo Chagas, ficamos felizes em termos lideranças como Laércio pleiteando a sucessão. É um grande nome. Entendendo a decisão do governador, seguramente estaremos de mãos dadas fazendo com que a decisão seja reproduzida em nossas bases”, disse.

O prefeito de Santa Luzia do Itanhy, Adalto Amor, disse que Laércio Oliveira é um bom nome para disputar o Governo do Estado porque já provou ser um grande administrador. “Se for o nome de conciliação, será bom para o Estado e bom para a gente. Laércio já vem provando ao longo dos anos que é um bom administrador, faz gestão pública e entende como conduzir a máquina. Esperamos em Deus que o sonho dele se realize”, comentou o prefeito.

