Prefeitura inicia Campanha de Vacinação Antirrábica de cães e gatos em Aracaju

Nesta segunda-feira, 4, a Prefeitura de Aracaju iniciou a primeira fase da Campanha de Vacinação Antirrábica de cães e gatos na capital, com os postos volantes até o dia 14 de outubro. A ação é realizada pela Secretaria Municipal da Saúde (SMS) e tem o objetivo de prevenir a raiva canina e felina. A estimativa é vacinar 57.076 animais, sendo 43.905 cães e 13.171 gatos.

“De hoje até o dia 14, as equipes técnicas percorrerão as áreas de expansão dos bairros Robalo, Areia Branca, Jabotiana, Soledade e Capucho, aplicando as doses nos animais das residências visitadas, de casa em casa, para atender àqueles tutores que residem em áreas de difícil acesso aos postos fixos. Sempre adotamos essa estratégia a fim de proteger a população como um todo”, explica a gerente do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ), Marina Sena.

Ainda segundo Marina, podem ser imunizados animais com idade a partir de 3 meses de vida. Nessa primeira etapa iniciaremos em quatro pontos da cidade. E, para que o bichinho receba a dose, o tutor deve apresentar o cartão de vacina do animal.

“Esta primeira fase da campanha começou pela antiga Zona de Expansão, por meio dos postos volantes, com a vacinação casa a casa. Essa estratégia se deu pela dificuldade de acesso aos pontos fixos na localidade. Hoje, as equipes se distribuíram nas seguintes localidades: residências próximas das chácaras da Aroeira, Três Porquinhos e Guaxuma; Loteamento Parque Coqueirais, Cajueiro e Chácaras do Sitio Terêncio e Robalo”, enfatiza.

Doença

De acordo com o médico veterinário Sidney Michael, a raiva é uma doença infecciosa causada por um vírus, que afeta os mamíferos. Uma vez instalada no organismo, a doença atinge principalmente o sistema nervoso, causando sintomas como alterações de comportamento, tendo a agressividade como uma das mais características.

“É transmitida por meio da mordida, lambedura e arranhadura de animais infectados com o vírus, que é eliminado pela saliva. Os animais com raiva vão a óbito em até dez dias a partir do início dos sinais clínicos. A vacina é a principal forma de prevenção da raiva, que é uma doença grave que leva sempre ao óbito, no caso dos animais, e com ocorrência de poucos casos de cura em seres humanos, porém com grandes sequelas. Os animais com raiva, geralmente, apresentam sinais neurológicos, dificuldade de deglutição, convulsões, paralisia, não reconhecem o dono, apresentam salivação e agressividade”, enfatiza.

Protocolo para casos suspeitos

Em casos suspeitos de raiva, o CCZ deve ser informado para acompanhamento do caso e realização dos exames necessários após o óbito. É importante também informar que, em caso de mordidas de cães e gatos, conhecidos ou desconhecidos, e morcegos, as pessoas procurem atendimento médico para ser iniciado o protocolo vacinal pós-exposição e para que o animal fique em observação por um período de dez dias.

A moradora do Robalo Gildete Severo aprovou a vacinação. Na casa dela foram imunizados dois gatos. “Eu não teria condições de sair daqui de casa com estes dois bichinhos para vacinar, então acho muito importante que a SMS realize essa vacinação na casa da gente. É uma forma de proteger nossos animais de uma doença que não tem cura. A vacina é a única forma de prevenir a raiva. É uma doença fatal que pode ser transmitida aos seres humanos, por isso é importante que nós moradores, estejamos de portas abertas para a vacinação dos nossos animais de estimação”, afirma.

Postos volantes ativos

Dia 5 – Povoado São José; Várzea Grande e Robalo

Dia 6 – Areia Branca

Dia 7 – Bares da Rodovia Ayrton Senna e Escurial; Chácaras do Loteamento Taubaté e Malvinas; Loteamento Galego e Loteamento Matapuã

Dia 8 – Loteamento Recreio (Inclui Sítios e chácaras próximos); Ponta da asa e localidades da estrada da antiga lixeira; Residencial Conj. Novo e estrada da antiga lixeira; Povoado Aloque e Invasão depois do Paraíso

Foto: Ascom/SMS