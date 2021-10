Prefeitura inicia período de adesão ao programa Professores On

A partir desta segunda-feira, 4, os professores da rede municipal de ensino de Aracaju poderão se inscrever, através da plataforma AjuInteligente, no programa Professores ON. O programa concederá auxílio financeiro de R$ 5.000 aos professores beneficiados para a aquisição de equipamentos de informática e dispositivos móveis que os auxiliem nas aulas remotas.

O prazo para adesão se estenderá até o próximo dia 3 de novembro. Além do auxílio para a compra dos equipamentos, os beneficiados também contarão com o recebimento do valor de R$ 70,00, mensalmente, para apoio no custeio de plano de internet até dezembro de 2022.

Sancionada pelo prefeito Edvaldo Nogueira no último dia 20 de setembro, a Lei 5398/2021, que institui o programa Professores On, foi idealizada para que cada educador efetivo do magistério municipal tenha acesso a equipamentos tecnológicos de ponta, assegurando, assim, condições dignas para que possa lecionar no sistema híbrido, implantado em virtude da pandemia do novo coronavírus.

“Ao todo, serão investidos R$ 7,7 milhões, com recursos da própria administração municipal, contemplando 1.314 professores efetivos do município, que estejam no exercício da profissão, lotados em escolas municipais. O Professores On é um programa fundamental no momento em que estamos vivendo, em que retornamos as aulas presenciais, mas de forma híbrida. Com o valor recebido, esses profissionais poderão adquirir equipamentos com boas configurações, dando mais qualidade às suas aulas”, afirma a secretária municipal da Educação, Maria Cecília Leite.

Adesão

Os professores deverão realizar a adesão ao Programa entre os dias 4 de outubro e 3 de novembro, preenchendo o termo de adesão e o formulário pedagógico, anexos ao Decreto 6.449/2021. Os termos preenchidos devem ser enviados à Secretaria Municipal da Educação (Semed) através da plataforma AjuInteligente. Para ter acesso ao auxílio, o professor precisa estar, efetivamente, no exercício da profissão, nas escolas municipais.