Sargento da PM/SE de folga recupera veículo roubado em Rosário

Na manhã deste sábado (02), o SGT Batista, ex-secretário Municipal de Segurança de Rosário do Catete e General Maynard, foi informado que um indivíduo teria tomado de assalto o veículo Citroen preto no centro do município portando uma pistola.

O militar após receber informações que o veículo saiu de Rosário sentido Aracaju, fez o deslocamento até um trevo da BR 101, momento que visualizou um veículo com as mesmas características, sentindo Aracaju.

O veículo conduzido pelo assaltante identificado como Jose Igor Novaes, ex presidiário, entrou no estacionamento do HUSE, onde já estava um comparsa em outro veículo Logan branco aguardando.

Então o Sgt Batista solicitou apoio da Rádio Patrulha a equipe do SGT Moisés foi ao local realizando a condução do autor a delegacia plantonista de Maruim.

Foram recuperados veículo dois celulares, duas carteiras porta cédula com todos documentos das vítimas.

