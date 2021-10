Seduc e Cesgranrio promovem capacitação para aplicação do Saese

A Secretaria de Estado da Educação, do Esporte e da Cultura (Seduc), em parceria com a Fundação Cesgranrio, promoveu no último sábado, 2, uma capacitação para os coordenadores estaduais, subcoordenadores e coordenadores de polo de aplicações dos 31 polos do Sistema de Avaliação da Educação Básica de Sergipe (Saese), que acontecerá no período de 18 a 29 de outubro, com todos os alunos do 2º, 5º e 9º anos do ensino fundamental e 3ª série do ensino médio, com foco nos componentes curriculares de Língua Portuguesa e Matemática. A formação foi realizada no Aquários Praia Hotel, em Aracaju, e foi ministrada por Suely da Silva Rodrigues, doutora em Educação e coordenadora geral do processo do Saese na Fundação Cesgranrio.

O encontro contou com a participação da professora Joniely Cruz, diretora da Coordenadoria de Estudos e Avaliação Educacional (Ceave), que representou o secretário de Estado da Educação, professor Josué Modesto dos Passos Subrinho; e da professora Kátia Suzane Araújo, chefe do Serviço de Avaliação da Ceave. O curso de capacitação teve a duração de oito horas, e o foco foi o trabalho com as características da aplicação, as atividades e atribuições do coordenador de polo, e todo o aspecto de agendamento e reagendamento das aplicações junto às escolas. Além disso, foi trabalhado também o atendimento especializado, bem como as atividades práticas de estudos de caso de como a aplicação será conduzida dentro do contexto de pandemia da covid-19. Sobre isso, a professora Joniely Cruz explica que neste ano, de forma excepcional, cada turma será dividida em dois grupos, em salas separadas, com dois aplicadores conduzindo o processo.

“Essa formação teve como um dos principais objetivos preparar os coordenadores de polo para que eles conduzam esse processo nos polos de sua responsabilidade. Cada polo de aplicação é responsável por um conjunto de escolas e municípios, tanto da sede- polo, como os circunscritos. O coordenador precisa entender como se dá esse processo para que faça essa formação com os seus aplicadores e que a gente tenha uma parametrização, um controle de qualidade no processo. Onde quer que os estudantes estejam, seja em escola da rede estadual ou municipal, o padrão e os critérios de aplicação e as condições ofertadas precisam ser as mesmas”, afirmou.

Ainda durante a formação foram repassadas informações sobre o Sistema de Agendamento e Controle da Aplicação da Cesgranrio e toda a parte de logística para que esse processo possa atingir as escolas nos mais distintos locais. Os participantes ainda puderam conhecer um pouco mais sobre o manuseio dos instrumentos de aplicação, com exceção da prova. “Todos os atores que participarão da aplicação assinarão um termo de sigilo, compromisso e confidencialidade”, explicou Joniely Cruz.

Ela ressaltou ainda que, além das provas para os estudantes, haverá questionários para diretores, professores e alunos. Os questionários para os gestores e professores serão online, podendo ser acessados a partir desta segunda-feira, 4, a partir do link disponibilizado pelo coordenador de polo após o agendamento. Já para os estudantes, será direcionado aos alunos a partir do 5º ano. O questionário será impresso, anexo ao cartão-resposta. Além das perguntas relacionadas aos dados contextuais, foram inseridas questões acerca dos impactos da pandemia no contexto da vida dos gestores, professores e estudantes.

No próximo final de semana, dias 8 e 9, os coordenadores de polo vão replicar o que aprenderam, e realizarão o processo de formação com o seu time de apoio logístico de polo e seus aplicadores, que estarão conduzindo a aplicação do Saese nas escolas.

Assessoria de Comunicação da SEDUC