Doses de reforço contra a Covid-19 são distribuídas aos municípios para trabalhadores da saúde

A Secretaria de Estado da Saúde distribuiu para as Regionais de Saúde na manhã desta segunda (04), 137.715 doses de vacinas. Os caminhões refrigerados deixaram a Central de Abastecimento e Distribuição de Imunobiológicos (CEADI), no Centro Administrativo da SES, escoltados pela Polícia Rodoviária Federal. Os municípios que fazem parte da Regional de Aracaju, retiram as vacinas no próprio (CEADI).

A SES destinou 35.295 doses da Pfizer para o reforço de idosos e o início da vacinação dos trabalhadores da saúde que tomaram a segunda dose até 31/03. As 60.300 doses da Coronavac e 42.120 da Pfizer foram destinadas para segunda dose.

De acordo com a enfermeira do Programa de Imunização da SES, Ana Beatriz Lira, essa distribuição possibilita outro passo importante para dar mais tranquilidade aos trabalhadores da saúde. “Começamos a imunização desses trabalhadores que estão na linha de frente de combate à Covid-19. Precisamos garantir que esses profissionais se sintam seguros no dia a dia dos hospitais”, disse.

Foto: Flavia Pacheco