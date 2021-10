Técnicos do Senar/Sergipe são capacitados para levar conhecimento sobre o sistema de reuso de água

O Sistema de Reuso de Água implantado pelo Senar/Sergipe em municípios do semiárido sergipano, vem trazendo resultados positivos aos produtores de leite do estado. Esse sistema permite o reaproveitamento de água cinza, que já foi utilizada na limpeza da sala de ordenha e é destinada para irrigação da palma forrageira, um dos alimentos usados na dieta do animal.

A capacitação sobre Sistema de Reuso de Águas Cinzas aconteceu na última semana. O primeiro dia foi de aula teórica com informações sobre importância da água e suas especificidades, desde a elaboração do projeto até a implantação do sistema. Já na terça-feira (28), a aula prática aconteceu na propriedade da produtora Egivalda Campos, município de Gararu, que é atendida pela Assistência Técnica e Gerencial do Senar.

Os participantes deste curso foram os instrutores, técnicos de campo e supervisores do Senar Sergipe, o instrutor responsável por esta capacitação foi o Engenheiro Agrônomo, especialista em irrigação e gerente técnico da instituição, Saymo Fontes.

Os capacitados neste curso serão multiplicadores do conhecimento sobre o Reuso de Águas Cinzas, sistema esse que evita o desperdício e aumenta a produção de alimentos para os animais.

A previsão para Dias de Campo com esse tema é em novembro, dessa vez a capacitação será destinada aos produtores atendidos pela Assistência Técnica e Gerencial.

“Nessa região do sertão de Sergipe a água é muito escassa, então levar essa tecnologia ao produtor, aumenta a produção de alimentos da propriedade mediante irrigação com água já usada na limpeza da sala de ordenha”, explica o gerente técnico do Senar/Sergipe.

Para a produtora de leite, Egivalda Campos, cerca de 250 litros de água são utilizados em cada ordenha e seriam jogados fora, mas com o sistema de reuso, irriga a palma, que agora é produzida em dobro para alimentar o rebanho. “Como a irrigação utiliza ainda o esterco, os nutrientes vão direto para a palma e o sistema garante o dobro da produção, aumentando ainda mais a quantidade de alimento para o gado”, relata satisfeito.

O técnico do Senar Sergipe, André Germano participou da capacitação, ele pode conhecer o Sistema de Reuso de Água. “Ainda não conhecia, mas com a capacitação já posso levar esse conhecimento ao produtor rural, principalmente, os do semiárido, que precisam conviver com a escassez de água, é uma tecnologia que traz benefícios e multiplica o alimento do gado”, reforça.

Capacitados, os técnicos poderão compartilhar o conhecimento com os produtores sergipanos em campo.

