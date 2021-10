1º Dia da Conferência Municipal de Educação reuniu mais de 150 pessoas na Barra

A abertura da 1ª Conferência Municipal de Educação aconteceu nesta terça-feira, 5, na Quadra de Esportes da Escola Municipal João Cruz. A Prefeitura de Barra dos Coqueiros, através da Secretaria Municipal de Educação, do Fórum Municipal de Educação e junto ao Conselho Municipal de Educação, mobilizou diversos segmentos da sociedade para avaliar e monitorar o Plano Municipal de Educação (PME) a fim de efetivá-lo, e consequentemente, assegurar os direitos constitucionais de acesso à educação com qualidade e equidade aos alunos do município.

O primeiro dia de evento contou com apresentação cultural do grupo Samba de Coco; com a palestra “Plano Municipal de Educação: monitoramento, avaliação e proposições de ações e estratégias para sua consolidação”, conduzida pela palestrante e responsável pelo processo de elaboração dos Planos Municipais de Educação de todos os municípios sergipanos, Valdilene Alves Sobral; além da leitura do regimento interno da Conferência. Já no segundo dia de evento, que acontecerá nesta quarta-feira, 6, os trabalhos serão realizados a partir das discussões das 16 metas do PME, por um total de seis grupos.

“A realização da 1º Conferência Municipal de Avaliação e Monitoramento do Plano Municipal de Educação é importante porque abre espaço para que tenhamos a participação dos mais diversos segmentos da sociedade aqui de Barra dos Coqueiros, você tem pais, estudantes, têm professores, sociedade civil organizada, tem órgãos governamentais, tudo isso é uma forma de você construir ações voltadas para o interesse da sociedade. Realizar essa Conferência é um grande feito porque as estratégias já estão colocadas no Plano, mas as ações para efetivar o cumprimento dessas estratégias ela vêm a partir da Conferência”, disse o secretário municipal de Educação, José Marques.

Ainda de acordo com o secretário, a perspectiva pós Conferência é que “a gente possa efetivá-las e assim tenhamos uma educação de qualidade para oferecer à população”, completou.

A mesa de abertura dos trabalhos foi composta pelo prefeito de Barra dos Coqueiros, Alberto Macedo; pelo secretário municipal de Educação, José Marques; pela secretária municipal de Governo, Taline Matias; pelo presidente da Câmara de Vereadores, Fernando Freitas; pela representante do secretário estadual de Educação, Jociela Barbosa Morais; pela presidente do Conselho Municipal de Educação, Josefa Luzineide de Oliveira; pela coordenadora do Fórum Municipal de Educação, Sônia Maria da Silva; e pela representante do segmento de pais, Sheyla Cristina.

A Conferência respeitou todos os protocolos sanitários de prevenção à Covid-19.

Por: Lucas Iann / Ascom Barra