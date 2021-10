Alese homenageará Divina Pastora, padroeira de Sergipe

O presidente da Assembleia Legislativa de Sergipe, Luciano Bispo, recebeu na manhã desta terça-feira, 05, a prefeita do município de Divina Pastora, Clara Rollemberg, que fez o convite para as comemorações da padroeira do Estado de Sergipe e do município de Nossa Senhora Divina Pastora, que ocorrerão a partir do dia 14 de outubro, no santuário de Divina Pastora, e no dia 17, da peregrinação, que será marcada com a celebração de uma Santa Missa a Nossa Senhora Divina Pastora.

Com o tema deste ano, ‘Peregrinar com o coração’ e o lema ‘com a Divina Pastora, peregrinos rumo ao céu’, o deputado estadual Luciano Bispo colocou à disposição o plenário da Casa Legislativa, no dia 19 deste mês, às 09h30, para homenagear a padroeira de Sergipe. “É interessante a Alese abrir esse espaço para prestar homenagem à padroeira, pois Divina Pastora é uma cidade turística e essa peregrinação atrai milhares de pessoas que vem de todo Brasil”, enfatizou a prefeita da cidade de Divina Pastora, Clara Rollemberg.

Programação

Entre as novidades da programação está a realização de uma ‘pré-peregrinação’, que vai ser marcada com a celebração de uma Santa Missa a Nossa Senhora Divina Pastora, com a presença da imagem peregrina da padroeira do Estado de Sergipe, nas catedrais de Aracaju (24/9), Estância (01/10) e Propriá (11/10). A imagem ficará por sete dias em cada catedral. O tríduo preparatório ocorrerá nos dias 13, 14 e 15 de outubro, no santuário de Divina Pastora.

Foto: Jadilson Simões

Por Kelly Monique Oliveira

