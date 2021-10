André Moura não é Lula da Silva

Por Adiberto de Souza *

Quer apostar uma mariola de goiaba como o ex-deputado André Moura (PSC) não será candidato a nada nas eleições de 2022? Diferente do que tenta fazer crer a defesa dele, o Supremo Tribunal Federal não voltará atrás na condenação do fidalgo por peculato, desvio e apropriação de recursos públicos e associação criminosa. Segundo alguns políticos e advogados, não seria a primeira vez que o STF revisaria uma decisão. O último exemplo disso é o cabuloso processo do ex-presidente Lula da Silva (PT) que, após ser condenado em quase todas as instâncias, conseguiu anular as acusações e se tornar elegível. Ora, mas André não é Lula. Portanto, é mais fácil um boi voar, do que os seis ministros que condenaram o ex-deputado a oito anos de cadeia voltarem atrás em suas decisões. Tanto isso é verdade que o próprio Moura não fala mais em disputar o Senado. E os governistas, antes tão entusiasmados com a pré-candidatura do agora inelegível por cinco anos, já não falam mais nesse assunto. O resto é mero choro de político, que mesmo condenado morre jurando inocência. Misericórdia!

Habemus conselheiro

Luis Alberto Meneses será o novo conselheiro do Tribunal de Contas de Sergipe. A indicação foi feita pelo governador Belivaldo Chagas (PSD), após analisar a lista tríplice apresentada pelo TCE. Procurador-geral do Ministério Público de Contas, Luis Alberto vai substituir Carlos Alberto Sobral, aposentado após completar 75 anos de idade. O nome do novo conselheiro ainda será apreciado pela Assembleia Legislativa, mas a sua aprovação são favas contadas. Portanto, o procurador já pode comprar o terno e redigir o “improviso” para solenidade de posse. Aff Maria!

Disputa interna

Embora não revelem publicamente, os demistas sergipanos não abrem mão de indicar o presidente estadual do União Brasil, partido a ser criado com a fusão do DEM com o PSL. O próprio presidente estadual do Democratas, José Carlos Machado, já alertou que, por ter representação no Congresso, caberá ao DEM indicar o presidente da nova sigla em Sergipe. Ademais, com a condenação de André Moura, manda chuva do PSL no estado, dificilmente a direção nacional do União Brasil lhe entregará o comando da nova legenda. Quem viver verá!

Discutindo sobre 2022

A vice-governadora Eliane Aquino (PT) está feliz da vida por ter participado em Brasília da reunião do ex-presidente Lula da Silva com os governadores do PT. Além de Eliane, estiveram presentes os governadores Camilo Santana (Ceará), Fátima Bezerra (Rio Grande do Norte), Rui Costa (Bahia) e Wellington Dias (Piauí). O senador Jaques Wagner (PT-BA) e a presidente do PT, Gleisi Hoffmann, também estavam no encontro, que discutiu estratégias da campanha eleitoral de 2022. Marminino!

Dou-lhe uma…

Lagarto vai sediar um leilão de cavalos, devendo toda a renda ser revertida em favor do Hospital do Amor, em construção naquele município. Um dos organizadores do evento, o deputado federal Gustinho Ribeiro (SD) revelou que vários criadores já doaram animais para o leilão, a ser realizado em novembro próximo. Segundo o parlamentar, o evento conta com o apoio da Associação Brasileira de Criadores de Cavalo Quarto de Milha e será realizado no Parque das Palmeiras, em Lagarto. Prestigie!

E o salário, ó!

O governo de Sergipe insiste em afirmar não ter recursos para reajustar os salários dos servidores e conceder o adicional de desempenho aos policiais civis e militares. Aqui pra nós, não há dinheiro para melhorar a vida dos coitados dos servidores justamente porque o governo desperdiça para agradar quem nada faz, como ex-prefeitos e lideranças políticas. Estes apaniguados embolsam uma grana gorda para, além de proteger os currais eleitorais, compor a claque de puxa saco encarregada de aplaudir o chefe de plantão. Desconjuro!

Negócio de milhões

Comenta-se à boca miúda nas esquinas do estado que parte de uma grande empresa sergipana está sendo vendida à família de um figurão do governo Bolsonaro. Não se fala em valores, mas pela importância das duas filiais que estão sendo negociadas, trata-se de um negócio de muitos milhões de reais. A matriz da empresa com sede em Aracaju ficou fora da transação. Não há informação se as filias a serem vendida preservarão o tradicional nome da instituição de ensino. Aguardemos, portanto!

Boca de siri

Passada uma semana da condenação pelo STF do ex-deputado federal André Moura (PSC), o governador Belivaldo Chagas (PSD) ainda não deu um pio sequer sobre o episódio. Ontem, o governante recebeu André em audiência, mas se apressou em postar nas redes sociais que ambos trataram de “assuntos de interesse e desenvolvimento de Sergipe”. Também participaram da conversa em Palácio o secretário da Agricultura, Zeca da Silva, e o ex-conselheiro do TCE, Reinaldo Moura, que vem a ser pai de André. Então, tá!

Paulo Freire vive

Um conjunto de vídeos sobre o centenário de Paulo Freire está disponível no canal da TV Alese do Youtube. Durante todo o mês passado, a Assembleia Legislativa promoveu conferência e mesas redondas para celebrar os 100 anos do educador Paulo Freire, patrono da educação brasileira. Projeto de Lei da então deputada estadual Ana Lúcia (PT), aprovado em 2012, também homenageou Paulo Freire como o patrono da educação sergipana. Supimpa!

Se arrependimento matasse

E o ex-governador Jackson Barreto (MDB) vai informar ao governador Belivaldo Chagas (PSD) que pretende disputar o Senado em 2022. Esse desejo de JB ficou mais forte após a condenação pelo STF de André Moura (PSC), pré-candidato a senador. O diabo vai ser Jackson convencer os sergipanos a lhe confiarem o voto. É que em 2014, Barreto apelou ao povo que lhe negassem o voto se ele voltasse a se candidatar. Nas eleições de 2018, o emedebista tentou se eleger senador, mas os eleitores atenderam seu apelo e o mandaram pra casa. Será que em 2022 será diferente? Home vôte!

Recorte de jornal

Publicado no jornal aracajuano Estado de Sergipe, em 28 de junho de 1935.

* É editor do Portal Destaquenotícias