Aracaju inicia aplicação reforço em profissionais de saúde e imunossuprimidos acima de 40 anos

A Prefeitura de Aracaju iniciará uma nova etapa da campanha municipal de vacinação contra a covid-19, a partir desta quarta-feira, 6. Em anúncio feito pelas redes sociais, nesta terça-feira, 5, o prefeito Edvaldo Nogueira informou que a gestão municipal começará a aplicar, de forma escalonada, a dose de reforço nos trabalhadores da saúde, que receberam a segunda dose na capital sergipana até 31 de março, e nos imunossuprimidos com idade acima de 40 anos. A vacina será disponibilizada em oito pontos fixos e no drive-thru do Parque da Sementeira. O avanço da aplicação da dose de reforço se dá quando a capital sergipana ultrapassa a marca de 500 mil pessoas vacinadas com a primeira dose e conclui o cronograma de vacinação dos aracajuanos acima de 12 anos.

“É com muita felicidade que anuncio mais uma nova fase na nossa campanha de vacinação contra o coronavírus: a aplicação da dose de reforço nos profissionais de saúde, que estão desempenhando um grande papel no combate à pandemia, nossos verdadeiros heróis. Então, você, que atua na rede pública ou privada de saúde e tomou a sua segunda dose até 31 de março, poderá tomar o reforço a partir desta quarta-feira, dia 6. A vacinação será de forma escalonada, então fiquem atentos às faixas etárias. Além disso, também ampliaremos o reforço para os imunossuprimidos acima de 40 anos. Acabamos de ultrapassar a marca de 500 mil pessoas vacinadas com a primeira dose e temos certeza de que seguiremos avançando na vacinação para vencer esta batalha”, destacou Edvaldo.

A aplicação da dose de reforço nos profissionais da saúde ocorrerá de forma escalonada. Na quarta-feira e quinta-feira, dias 6 e 7, será a vez dos trabalhadores com idade entre 40 a 59 anos. Na sexta-feira e sábado, dias 8 e 9, serão vacinados os profissionais de 18 a 39 anos. Para ter acesso à imunização, o trabalhador deverá apresentar documento de identificação com foto, comprovante de residência de Aracaju e o cartão de vacinação. Para os profissionais que se vacinaram em outros estados, será necessário, também, se cadastrar no portal “VacinAju”. Já os que receberam a vacina no interior de Sergipe, deverão se dirigir aos mesmos municípios para receber o reforço.

O reforço em pacientes com alto grau de imunossupressão, com idade acima de 40 anos, que receberam a segunda dose há mais de 28 dias, também será ofertado a partir desta quarta-feira, 6. Fazem parte do grupo pessoas com câncer em quimioterapia; transplantados de órgãos sólidos (rim, fígado, coração, pulmão); pessoas vivendo com a HIV/Aids; pacientes em hemodiálise; pessoas com imunodeficiência primária grave; e com doenças imunomediadas inflamatórias crônicas (artrite reumatóide, espondilite anquilosante, psoríase, artrite psoriática, esclerose múltipla, lúpus eritematoso sistêmico, crohn, retocolite ulcerativa).

Locais de vacinação

A vacina estará disponível em oito pontos fixos, das 8h às 16h: UBS Santa Terezinha (Robalo); Shopping Riomar (Coroa do Meio); Aracaju Parque Shopping (Bairro Industrial); Universidade Tiradentes (Farolândia); Uninassau (avenida Augusto Franco); Igreja Universal do Reino de Deus (próximo ao viaduto do DIA); Estação Cidadania (Bugio); e auditório da Escola Municipal Presidente Vargas (Siqueira Campos). Também será possível se vacinar no drive-thru do Parque da Sementeira, das 8h às 17h, sem a necessidade de código autorizativo para a dose de reforço.

Dados da capital

Atualmente, Aracaju possui 500.822 pessoas vacinadas contra a covid-19, com a primeira dose, o que corresponde a 87,87% da população acima de 12 anos. Com as duas doses ou dose única, a capital sergipana soma 330.844 pessoas alcançadas, o que representa 64,37% da população adulta.

Fotos: Ana Lícia Menezes/PMA