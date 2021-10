Capitão Samuel apresenta requerimento para convocar o comandante da PM, Cel Marcony

O deputado estadual Capitão Samuel protocolou nesta terça-feira (05), requerimento junto a Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe (Alese) para convocação do Comandante-Geral da Polícia Militar do Estado de Sergipe, Coronel Marcony Cabral, com o objetivo de prestar esclarecimentos acerca de dois fatos que causou indignação ao parlamentar.

O primeiro, relativo a proibição da participação de policiais e bombeiros militares no campeonato esportivo de futebol, organizado pela ASSOMISE, impedindo a confraternização e a prática desportiva entre os militares sergipanos, o que ajuda na questão da saúde física e mental das tropas.

O segundo, diz respeito a não autorização para liberação do espaço localizado no 2º Batalhão, sediado em Propriá, para realização de uma ação voluntária, no intuito de oferecer serviços voltados para a saúde mental dos policiais, com médico, oftalmologista, nutricionista, psicóloga, enfermeira com testes de glicemia e pressão arterial, além de assessoria jurídica, tudo de forma gratuita.