Concursados dos Bombeiros Militares pedem apoio à Alese

O presidente da Assembleia Legislativa de Sergipe, deputado Luciano Bispo (MDB), recebeu na manhã desta segunda-feira, uma comissão de concursados dos Bombeiros Militares. Eles pediram apoio para que o deputado leve ao governador Belivaldo Chagas, a reivindicação da categoria no sentido de serem convocados a trabalhar.

De acordo com Ellen Mota, os aprovados no último concurso público estão vestindo a camisa da Segurança Pública de Sergipe, lutando para serem convocados. “O nosso concurso para os Bombeiros foi de 2018 e o penúltimo foi em 2008, ou seja, mais de dez anos sem concurso; a gente estava sem soldados na corporação, pois todos os outros já tinham subido a patente. Então, a gente veio buscar aqui uma ajuda para que a lei seja cumprida, no sentido de que ela assegura 348 soldados. O concurso só garantia 200, como a gente não tinha nenhum soldado, fica faltando 148 para que a gente possa atender melhor o nosso estado”, explica.

Ela acrescentou que a corporação que fica em Itabaiana para que ela chegue ao município de Canindé do São Francisco, leva mais de duas horas de viagem. “A corporação fica desassistida. A gente vem lutando pela segurança pública do nosso estado, agradece o apoio do presidente Luciano Bispo e aguarda principalmente o apoio do nosso governador Belivaldo Chagas”, enfatiza.

Foto: Jadilson Simões

Por Aldaci de Souza