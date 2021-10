Conselho Regional de Farmácia de Sergipe recebe a maior honraria

O Conselho Regional de Farmácia de Sergipe (CRF/SE) recebeu na manhã desta segunda-feira, 04, a Medalha de Ordem ao Mérito Parlamentar, a maior honraria concedida pelo Poder Legislativo. A solenidade ocorreu na sala da presidência da Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese) com participação limitada, atendendo as restrições sanitárias do momento.

A concessão da medalha foi uma propositura do deputado estadual Georgeo Passos, aprovada pelo Conselho da Ordem do Mérito Parlamentar do Poder Legislativo. “Reconhecemos a importância do CRF/SE como fundamental para a proteção e manutenção dos benefícios e direitos dos profissionais do ramo da farmácia, além de garantir que os serviços farmacêuticos sejam prestados à sociedade por profissionais devidamente habilitados. São 59 anos de dedicação do CRF/SE para sua categoria e para a sociedade. Precisamos homenagear uma entidade que fez diferença também durante a pandemia”, comenta o parlamentar.

O presidente do CRF/SE, Marcos Rios, ressaltou que os farmacêuticos estiveram trabalhando durante toda a pandemia. “Foi o momento dos farmacêuticos se apresentarem para a sociedade. Ainda que vestidos de equipamentos de proteção individual, que cobriam seus sorrisos, a fim de garantir sua saúde e dos pacientes, estiveram a todo momento nos laboratórios de análises clínicas, nos hospitais e farmácias. Que se frise que as farmácias não fecharam suas portas e seus farmacêuticos podem se orgulhar de que estivemos lado a lado. Tivemos a postura do exemplo”, diz.

E acrescentou agradecendo a homenagem em nome de todo o CRF/SE e farmacêuticos do Estado. “É um reconhecimento da Assembleia Legislativa pelo trabalho que a gente vem realizando ao longo destes dois mandatos do CRF/SE. É uma honraria em alta distinção e fico feliz por ser agraciado em nome de todos que fazem a instituição. Compartilho este mérito com todos os farmacêuticos, que me confiaram como presidente. Mantivemos nosso inquebrantável e intransigente compromisso de defender a farmácia e o farmacêutico, bem como o de lutar para garantias de direito”, afirmou Marcos Rios.

A conselheira Federal de Farmácia, Fátima Aragão, ressaltou a importância do reconhecimento do Poder Legislativo num momento como este. “Os farmacêuticos merecem esta medalha. Os farmacêuticos estiveram na linha de frente contra a Covid-19 e não podemos deixar de lembrar que também estavam buscando medicamentos e trabalhando em prol da vacina. Foram os farmacêuticos que orientavam à população sobre prevenção e sintomas, bem como no combate contra as fake news que envolvem a doença, além de diagnosticar e notificar possíveis casos sintomáticos”, lembra.

A tesoureira do CRF/SE, a farmacêutica Larissa Feitosa, exaltou a felicidade de receber a homenagem. “Toda diretoria está muito feliz em receber a Medalha de Ordem ao Mérito Parlamentar. É o reconhecimento do trabalho da diretoria ao longo destes anos, ainda mais nesta pandemia onde estivemos na linha de frente contra a Covid-19. Não deixamos desassistidos os profissionais que precisaram de toda ajuda possível para que pudesse trabalhar num momento único. Somos gratos pelo reconhecimento”, diz.

A secretária-geral do CRF/SE, Elisdete Santos, também agradeceu a homenagem em nome de todos que fazem o CRF/SE. “Esta medalha é muito importante para todos que fazem esta gestão. São quatro anos trabalhando em prol da categoria, sendo que um deles em meio a pandemia. Um trabalho com ética, profissionalismo e qualidade técnica para tornar a profissão farmacêutica cada vez mais valorizada e respeitada”, ressalta.

Da mesma forma, João dos Reis Souza, o vice-presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Produtos Farmacêuticos do Estado de Sergipe (Sicofase/SE), enalteceu o trabalho do CRF/SE. “Uma homenagem justa. Marcos Rios e toda sua equipe vem fazendo um trabalho importante para a classe farmacêutica. Sempre trabalhando com honra e transparência”, diz.

Em nome do Sindicato dos Farmacêuticos do Estado de Sergipe (Sindifarma/SE), a vice-presidente Quênnia Resende também esteve presente à solenidade e ressaltou a importância da união do trabalho das duas entidades em prol da categoria farmacêutica. “O Sindicato está grato em participar desta solenidade tão importante: uma honraria para enaltecer os profissionais farmacêuticos do nosso Estado. Aqui, friso também, que a parceria do Conselho de Classe e do Sindicato vem colhendo bons frutos para categoria. Os farmacêuticos só têm a ganhar com este trabalho das duas entidades, onde as ações conjuntas ganham mais força e os benefícios atendem a toda categoria farmacêutica”, diz.

Medalha

A Medalha da Ordem do Mérito Parlamentar é concedida a pessoas físicas ou jurídicas que contribuem para o engrandecimento do Estado de Sergipe e do Poder Legislativo ou Mérito Excepcional. Ela é concedida pelo Conselho da “Ordem do Mérito Parlamentar”, composto por deputados, membros da Mesa Diretora, líderes da bancada dos partidos que tenham representantes na Alese e pelo último ex-presidente da Assembleia Legislativa de Sergipe.

CRF/SE

O Conselho Regional de Farmácia do Estado de Sergipe (CRF/SE), foi criado em 29 de outubro de 1962, com a Resolução nº 9 do Conselho Federal de Farmácia (CFF). Com sede em Aracaju, a instituição tem como objetivo fiscalizar o exercício da profissão farmacêutica no estado de Sergipe, assegurando à população o direito à assistência farmacêutica e a prestação de um serviço de qualidade. O CRF/SE possui personalidade jurídica de direito público, autonomia administrativa e financeira e destina-se a zelar pelos princípios da ética e da disciplina da classe farmacêutica.

A atual gestão conta com três diretores: o presidente Marcos Cardoso Rios, a secretária geral, Elisdete Santos e a tesoureira, Larissa Feitosa, somados a 13 conselheiros. Eles estão no seu segundo mandato.

Fonte e foto assessoria