Diretoria solicita e vereador Artur (PT) Apresenta projeto de lei para conceder Utilidade pública à academia estanciana de Letras

No último dia 20 de setembro, a Diretoria da Academia Estanciana de Letras (AEL) protocolou solicitação ao Vereador Artur Oliveira Nascimento (PT), em ato registrado pela assessoria do parlamentar, de encaminhamento de Projeto de Lei concedendo à entidade Titulação de Utilidade Pública Municipal prevista em legislação específica acompanhada de toda documentação que a formalidade do processo exige.

Criada oficialmente no dia 06 de dezembro de 2013, numa homenagem ao Centenário de Nascimento da Professora e Escritora Estanciana Ofenísia Soares Freire, e registrada cartorialmente em 11 de abril de 2014, a Academia Estanciana de Letras – AEL, cujo patrono é o fundador da Imprensa em Sergipe, o Monsenhor Antônio Fernandes da Silveira, foi, de fato, instalada em 16 de maio de 2015 dando posse, em ato solene realizado na Associação Atlética Banco do Brasil, a vinte e sete dos seus possíveis

quarenta membros ocupantes de cadeiras cujos patronos são nomes importantes e fundamentais da História de Estância, da sua cultura, artes, imprensa, educação e variantes similares da vida social do fecundo e referencial lugar, terra de Constantino Gomes, Gilberto Amado, Raymundo Souza Dantas, Gumercindo Bessa e Alina Leite Paim.

No último dia 29 de setembro, em Sessão Ordinária, o Vereador Artur deu entrada no Ato Legislativo que dará selos de possibilidade à Academia, hoje presidida pelo Senhor Dailton de Castro Silveira, para firmar atos de parcerias legais com entidades públicas e privadas sob o auspício e aguada de Lei.

ascom Parlamentar