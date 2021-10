Dúvidas sobre a decisão

Diógenes Brayner – diogenesbrayner@gmail.com

O nome de André Moura para disputar o Senado continua sendo muito forte. Teve até quem o chamasse de “cereja do bolo”, logo quando começou a surgir como provável candidato. Têm marcas expostas em seu trabalho como deputado federal, quando não distinguiu, de forma política, a cidade que enviaria emendas para obras, deixando de lado ‘picuinhas’ pela diferença ideológica entre ele, o prefeito e lideranças municipais. Isso no mínimo foi diferente do estilo que se praticava anteriormente e André se tornou uma liderança política que fazia por Sergipe sem está preocupado com adversários ou aliados políticos. Tinha uma visão maior: de Povo, de Estado.

Não se pode dizer que seria um candidato previamente eleito nas eleições de 2022, mas que tinha força expressiva em todas as tendências políticas. Tanto que se pôs como uma unanimidade para eleição em qualquer chapa majoritária que seja formada: oposição ou situação. Existem suspeitas no ar quanto à sua condenação. Teria sido política? Seria a única forma de tirá-lo do páreo. A dúvida está permanece e será difícil tirar da cabeça do cidadão – eleitor de André ou não – que realmente se fez justiça. Os próprios ministros, como Lewandowski e Gilmar Mendes questionam a decisão, defendendo que, nesse caso, deveria ter sido aplicado o “in dubio pro reo”.

Os dois ministros defendem que quando o julgamento for retomado, será necessário reabrir o espaço para as sustentações orais, para garantir oportunidade à defesa de convencer o novo ministro sobre a inocência do réu.

De qualquer forma, André Moura será candidato em 2022 e continuará com a mesma disposição para unir o grupo em torno da chapa majoritária indicada pelo governador Belivaldo Chagas. Lógico que o fato mexeu com a estrutura de uma base política que dá apoio ao Governo, mas não a ponto de desestruturá-la porque são mantidos os nomes que se colocam à sucessão e um deles será o escolhido. O que pode provocar receios é em relação de que, com André Moura, havia praticamente a certeza de que o Senado já estava garantido. O que circula é a informação de que Moura iria para a Câmara Federal, acha que será muito mais fácil ser eleito, mas têm aliados que torcem para André se manter na chapa majoritária e dá mais força e garantia a uma vitória que não será tão fácil, mas espreme os adversários na parede.

Muita coisa vai depender do que acontecerá mais adiante, com um novo e provável julgamento.

Convicção de inocência

O ex-deputado federal André Moura (ainda PSC) não deixou de imaginar candidatura em 2022 um único minuto e manteve sua posição principalmente a partir de sexta-feira.

*** Está na disputa eleitoral, embora respeite a decisão da Justiça, mas os seus advogados encontraram brechas para absolvê-lo ou acontecer outro julgamento.

*** Durante a entrevista, ele afirmou: “Respeito o STF, respeito à decisão, mas não aceito, pois tenho a convicção de que sou inocente”.

Sobre mandato

André Moura conversou muito com um dos seus amigos mais próximos, aliado de todas as horas – até de campanhas – e ouviu o conselho de que disputasse vaga na Câmara Federal.

*** Ele ainda não definiu, mas essa á a tendência, inclusive mesmo na condição de sub júdice.

*** Tudo leva a crer que, candidato a qualquer mandato parlamentar, depois desse resultado que deixou dúvida no próprio Supremo, André terá uma grande votação.

Sobre FM e AM

O deputado federal Fábio Mitidieri (PSD) disse sábado, em Siriri, que se mantinha unido a André Moura e que estariam juntos até à vitória.

*** Ao abraçar André, Mitidieri acrescentou: “nada nos desliga, vamos continuar juntos e antenados na FM e AM”.

Os votos de André

Nos bastidores da política o comentário era de que todos os ministros que votaram em favor de André Moura “eram de oposição ao Governo”.

*** Os seis que deram votos contra, geralmente se comportam como da situação.

Papo à moda antiga

O deputado federal Fábio Mitidieri (PSD) diz que “Instagram, Facebook, WhatsApp fora do ar. De repente, parece que falta um pedaço de nós. Do nada nos damos conta de como nossa vida está conectada às redes sociais”.

*** – Talvez seja uma coisa boa esse “tempo off”. Que tal puxar um papo à moda antiga, olho no olho? Convidou.

Jackson ao Senado

O ex-governador Jackson Barreto (MDB) conversou ontem com Fábio Mitidieri, um dos nomes que disputa o Governo, e lhe comunicou da pretensão de disputar o Senado.

*** Mitidieri disse que não poderia opinar agora, porque primeiro precisava ouvir o grupo e o governador Belivaldo Chagas (PSD).

*** Jackson também já marcou uma conversa com Belivaldo Chagas e amanhã terá encontro com o prefeito Edvaldo Nogueira (PDT), pré-candidato a governador, para tratar de sua candidatura ao Senado.

Grupo dos 30

Um grupo de 30 pré-candidatos está sendo formado. Quer formar chapa e disputar a Câmara Federal, com nomes que tenham uma margem de no mínimo 30 mil votos.

*** O objetivo é eleger de dois a três candidatos.

*** Fala-se em Heleno Silva, Jony Marcos, Capitão Samuel, Fábio Henrique, Francisco Gualberto e outros. O Republicanos pode ser o partido escolhido.

Valdevan vai ao Senado

A informação que circula em Sergipe é que o deputado federal Valdevan Noventa (PL) teria sido comunicado pelo seu partido, que não apoiaria sua candidatura solo ao Senado.

*** Em Brasília, a assessoria do deputado desmente e diz que não há nada firmado para Noventa retirar sua candidatura.

*** A informação é que Valdevan mantém seu nome ao Senado, não vai disputar a reeleição e pode até ser candidato por outro partido, como o Solidariedade, caso haja algum veto em seu projeto no PL.

Márcio ao Senado?

Dominguinhos (PT), ex-candidato a prefeito por Estância, defendeu ontem, em entrevista a Narciso Machado, que o ex-deputado Márcio Macedo seja o candidato ao Senado na chapa de Rogério Carvalho (PT).

*** Diz que Marcio é um nome forte dentro do partido, tem uma atuação firma na direção nacional e está muito próximo ao ex-presidente Lula.

*** Diz que o nome de Rogério já está consolidado dentro do partido, e que Marcio Macedo fortaleceria a chapa, mesmo sendo puro sangue.

Venda da Unit?

Circulou a informação ontem, que teria sido “batido o martelo” para venda da Universidade Tiradentes (Unit) por um grupo de outro Estado.

*** O preço teria sido R$ 900 milhões, mas que seria mantido um dos atuais sócios na sociedade. O valor fora considerado baixo para as dimensões da Unit. A notícia não carece de confirmação.

Um giro pelas redes

Agência Brasil – Congresso prorroga prazo de MP que cria o Auxílio Brasil, novo programa social que vai substituir o Bolsa Família. Medida está publicada no Diário Oficial da União.

Ancelmo.com – Escolas ribeirinhas recebem material didático sobre toda história do o Rio São Francisco.

Cristian Góes – Olha, que curioso, o telefone celular serve para fazer e receber chamadas telefônicas. Tinha esquecido essa função do tempo das cavernas.

Deu na Folha – Começamos a semana com um sinal do apocalipse no mundo virtual: ontem, Instagram, Facebook e WhatsApp saíram do ar.

Lauro Jardim – Conselho de Ética do Senado faz aniversário de dois anos: houve apenas uma reunião no período.

Márcia Tiburi – Se Guedes não cai é porque todos são corruptos como ele. A começar pelo poderoso chefão Bufão da quadrilha no poder.

Xico Sá – em uma parte importante da mídia hoje fazendo jornalismo como a gente faz cuscuz: abafando.

SBT News – Economia: Índice mostra a intenção do empresário em investir para aumentar a produção.