Eduardo Lima visita Indústria de Embalagens e Descartáveis Plásticos-PLASFORT

Eduardo Lima (Republicanos), aproveitou a tarde da segunda-feira, 4, para conhecer as instalações da Indústria de Embalagens e Descartáveis Plásticos-PLASFORT.

A empresa localizada no Distrito Industrial de Aracaju, bairro Inácio Barbosa, concentra sua produção em embalagens plásticas flexíveis, (bobinas, filme técnico, sacos, sacolas), etc. Está presente no estado desde 2004.

O empresário Felipe Andrade e o engenheiro e também gerente Elvis Araújo, fizeram as honras da casa e apresentaram ao vereador as instalações da fábrica. Na oportunidade os mesmos conversaram sobre a necessidade de mais incentivos fiscais, ajustes nas leis tributárias e a criação de novos projetos que decretem o incentivo para diminuição dos custos de matérias-primas, para as empresas que trabalham com derivados do plástico, permitindo dessa forma que o desenvolvimento do setor venha alavancar no estado.

“O setor da Indústria ocupa mais de 30% da composição do PIB sergipano, a maior concentração do setor está em nosso município, então vamos trabalhar junto aos orgãos responsáveis para criar incentivos que fomentem o desenvolvimento econômico em Aracaju” afirmou o parlamentar.

Fonte e foto assessoria