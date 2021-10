Edvaldo compartilha iniciativas que tornaram Aracaju uma cidade inteligente

O prefeito Edvaldo Nogueira participou, na manhã desta terça-feira, 5, de um evento online voltado para tratar sobre a tecnologia e as transformações digitais dos serviços públicos. Promovido pela Rede Cidade Digital (RCD), o Webinar das Cidades Digitais da Região de Aracaju e Leste do estado, reuniu gestores de mais de 30 municípios sergipanos e especialistas para o compartilhamento de experiências e ações, voltadas para tornar as cidades mais conectadas, eficientes e inteligentes. O gestor de Aracaju foi convidado para apresentar as iniciativas bem sucedidas já implantadas na capital sergipana, como modelo prático de soluções disponíveis para cidades digitalizadas.

Ao iniciar sua participação, Edvaldo destacou que, para tornar Aracaju uma cidade inteligente, a administração municipal traçou metas e objetivos que se voltaram para a “melhoria da qualidade de vida das pessoas, com o uso da tecnologia”. “Tendo essa premissa como ponto de partida, começamos a criar uma infraestrutura tecnológica, muito bem estabelecida em nosso Planejamento Estratégico. O primeiro passo foi a criação de uma rede de fibra ótica, de 160 km, com recursos próprios e convênios para que todas as nossas unidades se interligassem, com internet de qualidade, para a oferta de serviços rápidos e eficazes. Com isso, começamos a colocar Aracaju no hall de cidades inteligentes brasileiras”, afirmou.

Ao detalhar as iniciativas que passaram a ser colocadas em prática, o gestor enfatizou que as mudanças na capital sergipana tiveram como ponto de partida os setores que são pilares da administração municipal: Educação, Saúde, Segurança Pública e Mobilidade. “Na Educação, por exemplo, implantamos a Matrícula Online, que registra todos os dados dos alunos, distribuímos maletas digitais com equipamentos tecnológicos, e, recentemente, concedemos um auxílio aos professores para a aquisição de computadores, para o sistema híbrido de ensino. Já na Saúde, implantamos o prontuário eletrônico nas 45 Unidades Básicas de Saúde, além de criarmos o aplicativo para marcação e acompanhamento de consultas e exames, o que tem evitado filas em nossas unidades”, frisou.

Edvaldo prosseguiu: “além disso, durante a pandemia criamos o MonitorAju, para acompanhamento da população, com mais de 250 mil ligações registradas, e a plataforma Painel Covid, para acompanhamento em tempo real dos dados da doença em Aracaju. Do ponto de vista da administração municipal, hoje disponibilizamos mais de um mil serviços de forma virtual para a população, e informatizamos a comunicação dentro da Prefeitura, com o 1Doc, pondo fim à circulação de papel dentro dos setores públicos, facilitando a vida dos servidores, e dando mais transparência às ações da Prefeitura. Entre outras ações, também criamos o ‘ClimAju’, para que a população tenha informações em tempo real sobre a chuva, e, na área de segurança, interligamos diversas câmeras a um sistema de monitoramento, para que a Guarda Municipal possa cuidar ainda mais da nossa cidade”.

Antes de finalizar, o prefeito de Aracaju destacou que, entre os próximos passos, “a Prefeitura quer ir além, integrando todos os sistemas para que o cidadão tenha acesso a todos os serviços, a partir de um único cadastro”. “Com isso, o aracajuano poderá ir a qualquer repartição e, apenas com o seu CPF, ter acesso aos serviços disponibilizados. É com a certeza de que a tecnologia se tornou fundamental para tornar os serviços públicos de qualidade, que estamos investindo cada vez mais. Não olhamos para a tecnologia como um fetiche, mas como um instrumento capaz de melhorar a vida das pessoas”, reforçou.

Webinar

O Webinar das Cidades Digitais marcou o início das atividades da Rede Cidade Digital em Sergipe. A iniciativa já reuniu mais de duas mil prefeituras de 14 estados para a troca de experiências sobre a temática. O encontro virtual desta terça-feira contou com a presença da coordenadora-geral de Projetos de Infraestrutura para Telecomunicações do Ministério das Comunicações, Daniela Schettino, que apresentou os programas federais Nordeste Conectado, Cidades Conectadas e Wi-Fi Brasil. Como representantes de Sergipe, além de Edvaldo, participaram do evento o prefeito de Ilha das Flores, Christiano Cavalcante, de Estância, Gilson Andrade, e a assessora de Comunicação da Prefeitura de Boquim, Kincia Camargo.

Fonte e foto AAN