Encontro Nacional de Jornalistas e Comunicadores de Turismo acontece de 14 a 23

No período de 14 a 23 de outubro, Santarém e a Ilha de Marajó se tornarão palco do Encomtur – Encontro Nacional de Jornalistas e Comunicadores de Turismo. Com o tema “Roteiros Sustentáveis, Empreendedorismo e Comunicação Especializada: Novos Formatos Ressignificando o Turismo e Promovendo Experiências”, o evento atenderá a demanda reunindo mais de 100 profissionais da comunicação que irão dialogar vários assuntos baseados na retomada do setor. Inscrições abertas através do site encomturpara.yetilab.net. Imperdível!

Da assessoria