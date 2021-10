Evento online envolve entusiastas do tema astronáutico durante o mês de outubro

A Maratona Astro Challenge é gratuita e terá programação extensa espalhadas por todas as sextas-feiras do mês de outubro

Destinado a todos os admiradores do tema astronáutico, a Maratona Astro Challenge teve início na última sexta-feira, 1, e tem como objetivo contribuir com a disseminação de assuntos que estão ligados à construção e operação de veículos projetados para viajar no espaço interplanetário ou interestelar. Com programação extensa, espalhada por todas as sextas-feiras do mês de outubro (8, 15, 22 e 29), as inscrições são gratuitas e podem ser feitas através do site.

O evento feito totalmente de forma online, é uma colaboração entre o Tiradentes Innovation Center e a Aliança das Startups Espaciais Brasileiras (ASB), que envolve diversas pessoas em todo o Brasil, que se juntarão em equipes com o propósito de solucionar etapas para a projetação de foguetes. Ela também terá competições, mentorias, sorteio no encerramento, além de premiação para as equipes vencedoras das categorias.

Leonardo Sales, Coordenador de Marketing e Produtos Educacionais do Tiradentes Innovation Center e um dos palestrantes do primeiro dia do evento, destacou o papel da Universidade Tiradentes na Maratona Astro Challenge. “O Tiradentes Innovation Center entra com a sua expertise em eventos de inovação e com a comunicação e transmissão de lives para executar uma maratona espacial de sucesso. É missão do centro conectar pessoas e instituições para fomentar a cultura da criatividade, inovação e empreendedorismo, de forma que impacte o futuro da educação”.

Um dos organizadores do evento é o professor Igor Libertador. Ele destaca a programação do evento, que possui abrangência para o interesse de diversas áreas do conhecimento como Direito.”Através das palestras sobre os aspectos jurídicos do futuro da exploração espacial, podemos aplicar o tema da astronáutica em diversas profissões. Abrimos para discutir completamente temas relacionados ao espaço de forma interdisciplinar”, reitera Igor.

Assessoria de Imprensa