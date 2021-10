Família procura por homem desaparecido há 15 dias em Itabaianinha

José Rosa do Nascimento, 52 anos, conhecido popularmente por “Batatinha” morador do povoado Saco da Rainha, zona rural do município de Itabaianinha (SE), está desaparecido há aproximadamente 15 dias.

Ele saiu de casa a pé e não foi mais visto. Segundo a família, Batatinha é alcoólatra e já saiu de casa em outras ocasiões, mas nunca ficou tanto tempo fora.

Quem tiver informação sobre o Batatinha pode entrar em contato pelo telefone (79) 9.9811-4445 falar com Joselito.

Por Rogério Monteiro