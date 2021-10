Gustinho anuncia leilão beneficente ao Hospital de Amor de Lagarto

O deputado federal Gustinho Ribeiro anunciou neste domingo, 3, que no próximo mês de novembro será realizado um leilão beneficente no Parque das Palmeiras, em Lagarto, com toda renda revertida para o Hospital de Amor de Lagarto.

Os últimos acertos foram realizados durante leilão realizado no haras do cantor Mano Walter. O deputado Gustinho Ribeiro; o empresário Jonatas Dantas, vice-presidente da Associação Brasileira de Criadores de Cavalo Quarto de Milha, que representou o presidente Caco Auricchio; e o presidente do Hospital de Amor de Barretos, Henrique Prata; já estão se mobilizando para a organização do leilão.

“Vários criadores do País inteiro já doaram animais para o leilão que será realizado na última semana de novembro. Será um evento muito importante para a obra do hospital e muito significativo para a nossa cidade também”, afirmou Gustinho Ribeiro.

“Este é um momento muito importante para a cidade de Lagarto. O mundo do cavalo, o mundo da vaquejada produzindo solidariedade, amor e atenção para os que mais precisam”, destacou Gustinho, durante o evento deste domingo.

A prefeita de Lagarto, Hilda Ribeiro; o empresário e proprietário do Parque das Palmeiras, Geraldo Magela; o cantor Mano Walter; o deputado federal Juscelino Filho (DEM-MA); e diversas outras autoridades compareceram ao evento.

Fonte e foto assessoria