Heleno Silva aceita o desafio de ser pré-candidato a deputado federal em 2022

Com uma trajetória de luta em defesa do Nordeste e do homem do campo, Heleno Silva (Republicanos) aceitou o convite do partido e será pré-candidato a deputado federal em 2022. Heleno já foi eleito para esse cargo duas vezes, obtendo 45 mil votos no primeiro pleito e 62 mil no segundo.

“Sou pré-candidato a deputado federal. Sei o que precisamos realizar em Brasília a partir de 2022 e quero representar os interesses do nosso estado, além de auxiliar na reconstrução do nosso país, para que o Brasil ofereça mais oportunidade para a população mais pobre. Com a bênção de Deus e o apoio dos sergipanos espero obter sucesso nesta batalha”, afirma Heleno.

Na Câmara Federal, ele foi a voz dos sertanejos atuando como relator do Programa Nacional do Microcrédito, que estabeleceu todas as diretrizes para a criação do CrediAmigo, defendendo a aprovação do Bolsa Família e lutou pela renegociação de dívidas rurais junto aos bancos.

“Dialoguei com os deputados do Sul e Sudeste, que desconhecem a pobreza e discriminavam o Bolsa Família, para mostrar a relevância deste programa para o Norte e Nordeste, regiões que por anos foram abandonadas.Por isso, tenho orgulho de dizer que fiz parte dessa vitória. Eu estava no plenário daquela Casa e votei a favor. A aprovação do Bolsa Família é uma conquista com a minha digital”, relembra Heleno Silva.

O ex-deputado federal também participou ativamente da aprovação do Fundo de Financiamento Estudantil (FIES), do Programa Universidade para Todos (Prouni) e do Minha Casa, Minha Vida. Enquanto secretário de Estado da Agricultura, no Governo de Albano Franco, criou o Programa do Leite que beneficiou diversas famílias carentes do interior de Sergipe, com a distribuição gratuita do produto.

“Quando faço uma retrospectiva da minha atuação parlamentar, tenho orgulho de tudo que produzi para o Brasil, para o nordeste e para Sergipe. Posso olhar para trás com a certeza de que, como deputado federal, trabalhei com empenho e dedicação pela nossa gente. E posso olhar para frente com a convicção de que possuo experiência e vontade para produzir muito mais na Câmara. Minhas lutas sempre foram e serão em benefício do povo. Especialmente dos mais simples que, assim como eu, tiveram poucas oportunidades na vida”, enfatiza Heleno.