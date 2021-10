Hemose: Servidores do Tribunal de Justiça doam sangue durante campanha

“Quando doamos sangue, estamos levando esperança de cura para muitas pessoas”, declarou o servidor do Tribunal de Justiça de Sergipe (TJSE) Antônio César de Figueiredo durante a coleta externa de sangue do Centro de Hemoterapia de Sergipe (Hemose) na sede do Poder Judiciário, nesta segunda-feira, 4.

Doadora de sangue Marcela Santos da Silva, esposa do servidor aproveitou a campanha para renovar a doação. “Queremos ajudar as pessoas que precisam de sangue em seus tratamentos”, ressaltou ela.

O programa de Coleta Externa do Hemocentro de Sergipe visa aproximar o doador do serviço e ampliar os estoques dos sangues, O, A, B e Ab, positivo e negativo para atendimento da demanda transfusional da rede hospitalar.

Na sala de coleta do Centro Médico do Tribunal de Justiça a diretora Geral, da Fundação de Saúde Parreiras Horta (FSPH), Luciana Déda e o Diretor Operacional, Thiago Dória agradeceram a parceria.

“Ainda estamos saindo de uma pandemia. E o apoio das instituições e empresas é essencial para auxiliar o Hemose, na missão de salvar vidas. Nosso agradecimento a todos que participaram da campanha”, destacou Luciana Déda.

Consciente da importância da doação de sangue, Saulo Azevedo, também colaborou com a campanha. “Fiz questão de vim trazer meu apoio para todos que necessitam usar o sangue e para restabelecer os estoques do órgão”, salientou o doador do sangue A positivo.

Pacientes

De acordo com o enfermeiro Roney Magalhães Bamtin, nos últimos meses o Hemose intensificou o trabalho para ampliar as doações de sangue. “Estamos precisando de todos os tipos sanguíneos”, informou o enfermeiro ao explicar. “Muitos dos tratamentos oncológicos e as aplasias utilizam como medicação, o sangue, por isso que essas campanhas externas são importantes”, comentou.

Serviço

Para doar sangue é preciso estar bem de saúde, ter entre 16 a 69 anos de idade, pesar acima de 50 Kg, comparecer ao serviço bem alimentado, portando um documento oficial com foto, original (CI, Titulo Eleitoral, CTPS ou carteira de Habilitação). Mais informações através dos telefones: (79)3225-8039, 3259-3174 ou 99191-2977.

