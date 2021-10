Justiça Federal em Sergipe realiza leilão unificado nos dias 19 e 26 de outubro

Nos dias 19 e 26 de outubro, a partir das 10h, a Justiça Federal em Sergipe (JFSE) realizará leilão unificado abrangendo lotes das 1ª, 2ª, 4ª, 6ª e 8ª Varas Federais. Devido à pandemia da Covid-19, o leilão será realizado na modalidade eletrônica, através do site www.rjleiloes.com.br.

Entre os bens ofertados encontram-se veículos de passageiros e de carga tipo caminhão e caminhonete, porta-pallet (estruturas que permitem e facilitam a armazenagem de produtos), imóveis rurais e urbanos, abrangendo apartamentos, casas, prédios comerciais, terrenos, complexo desportivo, sítio em uma ilha etc. Tanto no primeiro quanto no segundo leilão, a arrematação será pelo maior lance, observados os critérios definidos nos anexos do edital por cada unidade jurisdicional em relação aos respectivos lotes.

Para participar do leilão online, o interessado deverá se cadastrar gratuitamente com um prazo de 72h de antecedência da data do evento, ficando o interessado responsável civil e criminalmente pelas informações fornecidas quando do seu cadastro, a ser integralmente preenchido de acordo com as normas previstas no edital do leilão.

Visitação dos bens

Os interessados, antes das datas designadas para o leilão, poderão visitar os bens nos locais em que se encontrarem, de segunda a sexta-feira, de 9h às 17h, e aos sábados, de 9h às 12h, ressalvando-se, em qualquer hipótese, a integral observância das restrições e limitações impostas pelas autoridades sanitárias em virtude da pandemia de Covid-19.

O bens serão apregoados pelo leiloeiro Carlos Vinícius de Carvalho Mascarenhas, matrícula Jucese nº 11/2007. Informações detalhadas sobre a relação de bens e condições da arrematação podem ser obtidas no edital do leilão, no site do leiloeiro (www.rjleiloes.com.br), por e-mail (carlos.mascarenhas@icloud.com) ou através do telefone (79) 99978-5089.

Confira edital do leilão e seus anexos.

JFSE