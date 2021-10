Jucese e Sebrae promovem primeiro workshop para representantes das prefeituras da Grande Aracaju

Hoje, dia 5, a Junta Comercial de Sergipe (Jucese), em parceria com o Sebrae/SE e apoio da Federação dos Municípios de Sergipe (Fames), irá promover o primeiro workshop do projeto “Desburocratiza Sergipe” com representantes das prefeituras que compõem a região da Grande Aracaju. O evento será realizado no auditório do Sebrae (Av. Tancredo Neves, 5.500), a partir das 8h30.

Neste primeiro dia, participarão representantes das prefeituras da região da GRANDE ARACAJU: Aracaju, Barra dos Coqueiros, São Cristóvão, Nossa Senhora do Socorro, Itaporanga D’Ajuda, laranjeiras, Riachuelo, Maruim e Santo Amaro.

Ao todo, serão promovidos seis workshops até 11 de novembro, envolvendo todas as regiões do estado. O projeto faz parte das medidas adotadas pelo Governo de Sergipe com foco na otimização dos trâmites processuais, tornando mais rápido e seguro o processo para abertura de novas empresas.

Workshops:

1º Workshop 05/10/2021: GRANDE ARACAJU

2º Workshop 18/10/2021: AGRESTE CENTRAL E CENTRO-SUL

3º Workshop 19/10/2021: SUL SERGIPANO

4º Workshop 08/11/2021: ALTO SERTÃO E MÉDIO SERTÃO

5º Workshop 09/11/2021: BAIXO SÃO FRANCISCO

6º Workshop 11/11/2021: LESTE SERGIPANO

