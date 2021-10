Deputado Laércio Oliveira visita Boquim, Arauá, Itabaianinha e Itaporanga D’Ajuda

O deputado federal Laércio Oliveira (PP) cumpriu agenda em quatro municípios nesta segunda-feira, 4. O primeiro compromisso foi em Boquim, onde participou da assinatura de ordem de serviço para a pavimentação asfáltica de várias ruas do bairro José Jacomildes e calçamento dos povoados Pimenteira, Olhos D’Água e Meia Légua. As obras serão realizadas através de recursos de uma emenda parlamentar de Laércio via Codevasf.

O prefeito de Boquim, Eraldo de Andrade, participou da solenidade e agradeceu ao deputado pela liberação dos recursos. “Laércio é sempre muito bem vindo aqui em Boquim. E neste dia, em especial, a gente agradece porque ele veio assinar a ordem de serviço de duas importantes obras. Essa iniciativa vai acabar com a lama e a poeira nestas comunidades. Temos o maior respeito e carinho por Laércio porque ele tem contribuído com a nossa gestão”, disse.

Saindo de Boquim, o deputado realizou uma visita em Arauá, onde foi recebido pelo prefeito Fábio Manoel Andrade Costa, secretárias municipais e vereadores. Eles trataram sobre desenvolvimento do Estado, perspectivas de investimentos e sucessão estadual. “Queremos agradecer ao deputado pelos recursos enviados e dizer que essa interiorização que ele tem feito é muito importante para conhecer de perto a realidade de cada município, especialmente por conta dessa pandemia da Covid-19”, disse o prefeito.

Em seguida, Laércio esteve em Itabaianinha, no gabinete do prefeito Danilo de Joaldo, que ressaltou a importância das visitas que ele tem feito. “Essas visitas são importantes para verificar o que cada região realmente precisa, ou seja, para identificar a vocação de cada município. Cobramos algumas ações e recebemos a boa notícia de um projeto ligado aos anões com a participação da ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Damares Alves”, disse o prefeito.

Por fim, Laércio cumpriu agenda em Itaporanga D’Ajuda. Ele conheceu a Unidade de Pronto Atendimento 24 horas (UPA) Ana Maria Garcez, que recebeu emendas de sua autoria para a aquisição de equipamentos e manutenção. Laércio foi recebido pelo prefeito Otávio Sobral, secretários municipais e vereadores, que enalteceram a disposição do parlamentar em ajudar o município.

“Laércio tem sido um parceiro nosso, não só agora, mas desde 2017. Os recursos enviados por ele para a UPA foram fundamentais para colocar a unidade em funcionamento. Espero que essa parceria se prolongue por muitos e muitos anos”, disse o prefeito Otávio Sobral. Em seguida, ambos visitaram a Câmara de Vereadores acompanhados do presidente da Casa, Felipe Sobral, e demais membros do poder legislativo.

Por André Carvalho