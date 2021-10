Laércio Oliveira visita UPA 24 horas de Itaporanga D’Ajuda

Mantida através de recursos do deputado federal Laércio Oliveira (PP), a Unidade de Pronto Atendimento 24 horas (UPA) Ana Maria Garcez, localizada no Centro de Itaporanga D’Ajuda, recebeu a visita do parlamentar nesta segunda-feira, 4, acompanhado do prefeito Otávio Sobral, do presidente da Câmara Municipal de Vereadores, Felipe Sobral, demais membros do poder legislativo e secretários municipais. Laércio foi conferir de perto a estrutura da unidade, que atende a população de domingo a domingo.

“Fiz uma visita ao prefeito de Itaporanga D’Ajuda, Otávio Sobral, e recebi o convite para conhecer a UPA 24 horas que nós ajudamos com recursos de emendas. Fiquei encantado com os investimentos que eu tive o privilégio de colaborar. Fiquei muito feliz com o que vi, uma eficiência muito grande não só do corpo clínico e técnico, mas da gestão que o prefeito Otávio tem feito aqui”, disse o deputado Laércio Oliveira.

Os recursos destinados por ele, através de emenda parlamentar, possibilitaram a continuidade da manutenção da UPA e a assistência à população mais carente. “Laércio tem sido um parceiro nosso, não só agora, mas desde 2017. Os recursos enviados por ele para a UPA foram fundamentais para colocar a unidade em funcionamento. Espero que essa parceria se prolongue por muitos e muitos anos”, disse o prefeito Otávio Sobral.

A unidade atende os casos de urgência e emergência com plantão de dois médicos clínicos gerais durante o dia e dois à noite, além de uma equipe de enfermagem completa e setor administrativo. A unidade realiza um papel importante no atendimento à população. Somente em setembro, a UPA atendeu 2.647 pacientes, sendo nove emergências, 332 urgências e 2.360 atendimentos de baixa complexidade, além de três partos em período expulsivo.

“Nós temos atendido não apenas a população de Itaporanga, mas de vários municípios sergipanos, como Aracaju, Salgado, São Cristóvão e Nossa Senhora do Socorro, e até mesmo de outros Estados, como São Paulo e Bahia. A ajuda de Laércio foi fundamental para manter a unidade em funcionamento. Esse ano já recebemos um valor para manter esse serviço funcionando com esse padrão de qualidade. O custo é alto e o município sozinho não consegue atender as necessidades da UPA, por isso e tão importante essa parceria para ajudar na manutenção dos serviços”, disse a secretária municipal de saúde, Emanuelly Hora.

