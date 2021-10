Luciano Pimentel recebe troféu Unale 25 Anos e se declarou honrado em integrar a entidade

O deputado estadual Luciano Pimentel recebeu, nesta terça-feira (05), o troféu Unale 25 anos. que lhe foi entregue pela presidente da União Nacional dos Legisladores e Legislativos Estaduais (Unale), deputada baiana Ivana Bastos. A honraria foi concedida aos parlamentares filiados à entidade, que celebrou seus 30 anos de fundação no mês de maio deste ano. A entrega do troféu aconteceu no plenário da Assembleia Legislativa, após a outorga da Medalha da Ordem do Mérito Parlamentar à Unale.

Presidente da Secretaria Especial de Turismo e Desenvolvimento Econômico da Unale, o parlamentar destacou a importância da entidade para o fortalecimento do Poder Legislativo. “Sinto-me honrado de integrar a Unale e participar ativamente da promoção das atividades desta entidade que atua em âmbito nacional e internacional proporcionando a troca de experiências entre deputados e deputadas de todo país, ampliando o alcance das ações executadas em nossas Casas Legislativas. O trabalho desempenhado pela Unale é essencial para a valorização e a qualificação dos parlamentares, auxiliando, assim, no planejamento de políticas públicas estratégicas que beneficiem a população brasileira”, afirmou.

A presidente da Unale, Ivana Bastos, agradeceu os parlamentares sergipanos pela concessão da Medalha da Ordem do Mérito Parlamentar.”Essa homenagem representa a consolidação de uma história pautada pelo bem servir e pela soma de forças de uma entidade que contribui para união das Assembleias Legislativas”, ressaltou.

Fundada em 1996, a Unale é composta pelos 1059 deputados e deputadas estaduais e distritais, através da integração com as 27 Casas Legislativas. Única entidade com reconhecimento legítimo perante o Supremo Tribunal Federal (STF) e o Superior Tribunal de Justiça (STJ), a Unale tem a missão de defender os interesses estaduais coletivos, divulgar a atuação legislativa, difundir a relevância do legislativo estadual no sistema democrático e promover o debate permanente de temas que impactam a realidade do país.