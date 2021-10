Mulher de 70 anos se tranca em casa, não alimenta e é salva e socorrida por PM em Laranjeiras

Uma ação rápida realizada pelo sargento da Polícia Militar Lincoln foi decisiva para socorrer uma idosa de 70 anos aos passar dias sem se alimentar e sem receber medicamentos.

As primeiras informações são de que as senhoras Maria José e Vanessa foram acionadas para prestar socorro a uma idosa de 70 anos, que reside em sua rua, no município de Laranjeiras.

A idosa, segundo os vizinhos, estava trancada sozinha em sua casa e com aparente surto psicótico. Ainda segundo seus vizinhos, ela levava uma vida normal e permitia a entrada de outros moradores em sua casa para lhes prestar auxílio nós afazeres domésticos, já que a maioria dos seus parentes (ela não possui família) mora em outro Estado e apenas uma irmã (também idosa) reside em Nossa Senhora do Socorro.

Na última semana, a idosa resolveu não permitir a entrada de mais ninguém a sua residência e o que chamava a atenção é que ela batia com um pedaço de madeira nas grades e paredes de sua casa provocando muito barulho, segundo moradores, não permitindo os vizinhos dormirem.

A partir daí, as informações passadas pelo militar são de que o quadro foi se agravando porque ela já não mais se alimentava e continuava agitada. Mesmo a comida oferecida por quem sempre estivera com ela era rejeitada, pois a idosa passou a desconfiar que tinha veneno e com isso, a porta protegida por grade com dois cadeados, dificultando o acesso.

Temendo que algum mal pudesse acontecer com ela, as senhoras da rua ligaram para a equipe do SAMU, mas sem a presença da Polícia Militar ou Corpo de Bombeiros os profissionais em saúde não fazem esse tipo de atendimento, por receio de alguma reação por parte do paciente, que possa por em risco suas integridades físicas.

Foi aí que o sargento Lincoln ia chegando e foi acionado. De imediato ele também ligou para o CIOSP e falou com a equipe do Bombeiros que disse que ainda ia demorar a chegar na cidade, pois estava em outro atendimento.

Foi aí que o policial informou que estava no local e que iria encontrar um jeito de entrar na casa da senhora e garantir a integridade dos profissionais do SAMU até que ela fosse cuidadosamente contida e levada a uma unidade de saúde mais próxima.

Segundo a enfermeira que acompanhou o caso, a idosa estava com quadro de hipoglicemia, hipertensão arterial e aparentemente desnutrida.

“Graças a Deus e a ajuda de alguns moradores tudo correu bem e a senhora teve os cuidados que merecia”, comemorou o sargento PM Lincoln.

As informações são do sargento Lincoln