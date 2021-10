Outubro Rosa: Case realiza campanha para doação de lenços

Uma campanha de solidariedade que já está na segunda edição. O Centro de Atenção à Saúde de Sergipe (Case) realiza uma mobilização para a doação de lenços para mulheres que estão em tratamento contra o câncer de mama.

A ação pretende arrecadar lenços e ajudar essas mulheres na melhora da autoestima porque, muitas vezes, o tratamento quimioterápico faz com que os cabelos caiam. De acordo com a diretora do Case, Jéssica Santos Silva, a campanha pretende unir forças em torno da solidariedade. “Essa é uma forma de abraçarmos a causa do Outubro Rosa. Não só conscientizando sobre a prevenção, mas ajudando as mulheres que estão em tratamento”, disse.

A campanha vai durar todo o mês de outubro. “Estamos recebendo os lenços aqui no Case e depois vamos enviar as entidades que estão tratando diretamente com essas mulheres. Estamos no somando a essa corrente de solidariedade”, finalizou Jéssica.

O Case fica localizado no Centro Administrativo Augusto Franco, nº 15, bairro Capucho. Os telefones para contato e mais informações sobre a campanha são: 3234-3400/ 3234-3411 / 3234-3414 / 3234-3417 / 3234-3416