PC prende homem por agressão contra o pai em Estância

Policiais da Delegacia de Atendimento a Grupos Vulneráveis de Estância (DAGV) prenderam em flagrante um homem por ter agredido, pela segunda vez, o próprio pai. A prisão ocorreu nessa segunda-feira (4), no bairro Cidade Nova, em Estância.

De acordo com as informações policiais, o investigado já havia sido preso por ameaça e vias de fato, porém teve a liberdade provisória concedida pela Justiça. Na tarde de ontem, ele voltou a agredir o pai jogando objetos na perna do idoso e o atingindo com pedaços de madeira.

Diante disso, após a prisão em flagrante, foi feito o pedido de prisão preventiva do investigado. O homem já se encontra à disposição da Justiça.

Fonte e foto SSP