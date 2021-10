Prefeitura de Simão Dias conclui Sistema Simplificado de Água do povoado Sítio Alto

A Prefeitura de Simão Dias, por meio da Secretaria de Agricultura, Irrigação e Defesa Civil em parceria com a Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo, conclui o Sistema Simplificado de Água do povoado Sítio Alto.

A obra foi realizada com recursos próprios e beneficiou mais de 100 famílias da importante comunidade quilombola.

O trabalho contou com serviço de canalização de água para as residências e colocou fim ao penoso sacrifício dos moradores de carregar água por longas distâncias, além de melhorar a qualidade de vida dos residentes do Sítio Alto.

O prefeito Cristiano Viana fez questão de acompanhar toda a execução da obra no povoado Sítio Alto e discorreu acerca dos benefícios levados aos moradores pela gestão municipal.

“O nosso objetivo é cuidar das pessoas e proporcionar mais qualidade de vida para nossa gente. Assim como o povoado Sítio Alto, a nossa administração também beneficiará outras comunidades rurais com água de qualidade”, falou o gestor simãodiense.

ASCOM – Prefeitura Municipal de Simão Dias