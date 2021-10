Prefeitura de Socorro vacina adolescentes de 12 a 17 anos

A Prefeitura de Socorro, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), continua vacinando os socorrenses contra a Covid-19, do período de 4 a 8 de outubro, os adolescentes de 12 a 17 anos, o público acima de 18 anos, os imunossuprimidos e amplia a 3ª dose (reforço) para pessoas a partir de 60 anos e profissionais da saúde que trabalham em Socorro.

De acordo com a coordenadora de vacinação do município, Rani Kelle, só podem tomar a dose de reforço os imunossuprimidos que tomaram a segunda dose (ou dose única) da vacina há pelo menos 28 dias e os idosos e profissionais de saúde que receberam a segunda dose há seis meses.

Para receber a vacina é necessário apresentar o RG, CPF, comprovante de residência, cartão do Sus e cartão de vacinação. No caso dos adolescentes de 12 a 17 anos, também deve ser apresentado um comprovante de residência em nome do pai ou responsável, além de estar acompanhado por um desses no momento da imunização. Já o público acima de 18 anos deve apresentar o comprovante de residência no próprio nome ou a declaração da UBS.

No caso das pessoas imunossuprimidas, também é necessário o relatório médico emitido nos últimos seis meses. Os profissionais de saúde, além de apresentar toda a documentação citada acima, devem comparecer ao local de vacinação com o comprovante de vínculo empregatício.

Segunda Dose

Os socorrenses que estão na data correta ou em atraso para receber a segunda dose (D2) da Coronavac devem procurar um dos nove pontos fixos de vacinação, das 08h às 12h. Já a D2 da PFizer e da AstraZeneca, nesta segunda-feira, 04, estará disponível nos 20 pontos.