Presidente do Poder Legislativo, deputado Luciano Bispo, recebe a visita do General de divisão, Marcelo Guedon

Na tarde desta terça-feira (5), o presidente da Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese), deputado Luciano Bispo, recebeu em seu gabinete o general de divisão Marcelo Arantes Guedon, comandante da 6ª Região Militar, sediada em Salvador, Bahia. O coronel de infantaria comandante do 28º Batalhão de Caçadores do Exército Brasileiro, em Sergipe, Marco Aurélio Magalhães e o assessor de Relações Institucionais do Comando da 6° Região Militar, em Aracaju, coronel Roberval Corrêa Leão, participaram da visita de cortesia.

Na ocasião, o presidente da Alese agradeceu aos oficiais – general e coronéis – pela visita institucional, momento em que enalteceu a frequente harmonia entre o Poder Legislativo e as Forças Armadas. Por sua vez, o general Marcelo Arantes Guedon salientou que a possibilidade de estreitar as relações institucionais facilita o trabalho de todas as organizações.

“Aqui o nosso 28º Batalhão de Caçadores mantém historicamente um excelente relacionamento com todos os órgãos. Todos os níveis dos Poderes. E com a nossa Assembleia não é diferente, muito pelo contrário, aqui acho que a gente tem êxito em diversas parcerias. Este conhecimento que a gente trava mediante este relacionamento interpessoal permite a gente potencializar as nossas capacidades e atenuar um pouquinho as nossas deficiências. Então somamos sempre. Só tenho a agradecer a forma como toda a Assembleia, o povo de Sergipe, recebe o nosso 28º Batalhão de Caçadores”, declarou o general.

Já o coronel Magalhães, do 28º Batalhão de Caçadores de Sergipe, ressaltou que a presença do general no Poder Legislativo demostra a integração entre os poderes e faz com que o atendimento à população seja melhor executado. “Essa aproximação é muito importante para a atuação do 28 BC em Sergipe”, declarou.

A 6ª Região Militar é uma das doze regiões militares do Exército Brasileiro e possui jurisdição sobre os estados da Bahia e de Sergipe.

Foto: Jadilson Simões

Por Stephanie Macêdo