Relançamento do Subcomitê da Redesim reúne representantes técnicos das secretarias

Criado em 2009, o Subcomitê Estadual de Implantação e Acompanhamento da Redesim tem como finalidade atualizar as novas legislações para melhorar o ambiente de negócios através da Desburocratização do Registro Empresarial. A partir da Instrução Normativa Nº 60, o Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração (DREI) direcionou às Juntas Comerciais a coordenação geral do comitê em seu novo formato.

Em vista disso, na última segunda-feira, 4, a Junta Comercial de Sergipe (Jucese), por ser responsável pela efetivação do sistema integrador no estado, promoveu, em parceria com o Sebrae/SE, o relançamento do Subcomitê da Redesim. O evento foi dirigido pelo presidente da Jucese, Marco Freitas, e contou com o apoio do secretário executivo do Subcomitê, o Sebrae/SE, na presença do seu superintendente, Paulo do Eirado.

Segundo o presidente da Jucese, com a integração dos municípios sergipanos à Redesim concluída, a autarquia irá iniciar uma nova fase de acompanhamento e otimização dos serviços. “Com todas as pastas trabalhando juntas, esperamos que os processos se tornem mais rápidos, simples e seguros, melhorando o ambiente empresarial”, confessa Freitas.

Participaram da reunião os integrantes das secretarias que compõem o Subcomitê Estadual: Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico, da Ciência e Tecnologia; Secretaria de Estado da Fazenda; Administração Estadual do Meio Ambiente de Sergipe; Secretaria Municipal de Finanças de Aracaju; Vigilância Sanitária Estadual; Vigilância Sanitária do Município de Aracaju; Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Sergipe; Receita Federal do Brasil.

Integração e acompanhamento

Formado por representantes das pastas que fiscalizam e licenciam os processos para abertura de novas empresas, o Subcomitê Estadual da Redesim tem o dever de colocar em prática toda a legislação atualizada pelo Governo Federal.

Para o diretor-presidente da Vox Tecnologia, empresa responsável pela implantação do Portal Agiliza Sergipe, o objetivo central é fazer a Redesim funcionar como deveria, agregando novos serviços e facilitando a vida do empresário. “O resultado final é um estado com um ambiente de negócios menos burocrático e com um aumento na geração de emprego e renda para a sociedade”, enfatiza James Matos.

“Nós precisamos facilitar a vida do empresário de forma prática, segura e com campanhas educativas. É importante desburocratizar o ambiente empresarial e garantir que o empresário esteja consciente sobre a importância de respeitar o consumidor e os agentes envolvidos com o processo empresarial”, ressalta Paulo do Eirado, superintendente do Sebrase/SE, órgão parceiro da Jucese no processo de integração e acompanhamento.

Fonte e foto: Innuve